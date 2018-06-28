Buca'da 14 branşta 2550 kursiyer

Buca Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirip, bilgi ve becerilerini arttırabilmeleri amacıyla açtığı yaz kursları büyük talep görüyor. Spordan hobi sanata uzanan toplam 14 ayrı branşta açılan kurslara 20 günde 2550 minik Bucalı başvurarak ücretsiz eğitim görmeye başladı. Buca Belediyesi 8 ayrı merkezinde toplam 14 ayrı branşta açtığı yaz kurslarında geleceğin sanatçı ve sporcularını yetiştiriyor

Yaz tatilini spor yaparak geçirmek isteyen çocuklar içinde ücretsiz yaz spor okulları organize eden Buca Belediyesi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme, Tenis Kulübü'nde tenis , Yıldız Mahallesi Evlendirme Dairesi Tesisleri'nde taekwondo ve Şirinyer Futbol Tesisleri'nde de ücretsiz futbol okulu açtı.

'Buca'da yüzme bilmeyen kalmayacak' sloganıyla 4 yılda 32 bin kişiye yüzme eğitimi veren Buca Belediyesi, yaz spor okullarında da yüzme branşına geniş yer ayırdı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yüzme kurslarında 20 gün gibi kısa sürede 750 çocuk başvurup eğitim almaya başladı. Haziran ayında 2010-2011 doğumlu çocuklara verilen yüzme eğitimleri, Temmuz ayında 2008-2009 doğumlularla, Ağustos ayında ise 2005-2006 ve 2007 doğumlu çocuklarla haftada 2 gün olarak devam edecek.

Buca Belediyesi'nin genç yetenekleri yetiştirdiği futbol yaz okulu ise Şirinyer Futbol Tesisleri'nde yapılıyor. Haftada 2 gün olarak düzenlenen kurslarda 100 Bucalı çocuk futbol sevgisini ortaya koyuyor. Buca Belediyesi'nin başarıdan başarıya koştuğu taekwondo branşında 150, teniste ise 50 minik kursiyeri eğitim alıyor.

10 branşta hobi ve meslek kursları

Yaz dönemi için spor okullarının yanında çocukların kültürel gelişimleri için de yaz kursları düzenleyen Buca Belediyesi; İngilizce, keman, gitar, satranç, resim, drama, bale, gitar, tiyatro,halk oyunları ve kukla branşlarında açtığı ücretsiz kurslara da Bucalı öğrenciler adeta akın etti. Çamlıkule Semt Evi, Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi ile Charlie Chaplin Etüd Eğitim Merkezi olmak üzere 4 ayrı merkezde 10 ayrı branşta düzenlenen yaz dönemi hobi ve sanat kurslarına 1500 öğrenci başvurdu. Ücretsiz kurslara rekor başvuru gerçekleştiren Bucalı öğrenciler yaz tatillerinde eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşarken, kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayan kursları ücretsiz olarak sunan Buca Belediyesi'ne teşekkür ediyor.