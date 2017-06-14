Buca'da 17 bin 500 zeytin ağacı dikildi. Geliri öğrencilere burs olacak

Buca Belediyesi’nin sosyal belediyecilikte fark yaratacak projesi “Eğitime Zeytin Dalı”nda ilk fidanlar dikildi. Belediyenin atıl durumdaki 175 bin metrekarelik tarım arazilerinin 33 bin metrekaresinde dikim tamamlanırken, geri kalan alanlarında tamamlanmasıyla toplam 17 bin 500 zeytin ağacı Buca’nın bereketli topraklarında hayat bulacak. Zeytin ağaçlarının her yıl 1 milyon lirayı bulan geliri ise üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılacak

Türkiye’ye örnek projeleriyle son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Buca Belediyesi, fark yaratacak sosyal bir projeye daha imza attı. “Eğitime Zeytin Dalı” projesi ile belediyenin tarım arazilerine dikilecek 17 bin 500 zeytin ağacının geliri üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.



Mülkiyetinde olan ancak yıllardır boş duran ilçenin 5 köyündeki 175 bin metrekarelik tarım arazisini değerlendirmek için harekete geçen Buca Belediyesi, bölgeye 17 bin 500 zeytin ağacının dikimine başladı. 33 bin metrekarelik arazilerde dikim tamamlanırken, geri kalan arazilerde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fidanların 3500’ü modern tarım teknikleri gereği seyreltme yöntemiyle sökülecek. Sökülen bu ağaçlar ise bölgedeki köylülere ücretsiz dağıtılacak.



175 bin metrekare alanda kalacak 14 bin ağaçtan yapılan hasattan her yıl elde edilecek 1 Milyon liralık gelir ise protokol imzalanacak bir vakıf kanalıyla yaklaşık 600 üniversite öğrencisine burs olarak dağıtılacak.



İLK FİDANLAR DİKİLDİ



‘BUNDAN DAHA KIYMETLİ YATIRIM YOK’

Projenin mimarı olarak büyük bir heyecanla dikimine başlanan zeytinlikleri gezen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, tarıma, eğitime ve kırsal kalkınmaya kaynak ve olanak yaratan proje için 1 yıldır çalıştıklarını, arazi belirleme ve tasfiye çalışmaların tamamlayarak, zeytin fidanı dikimine hazır hale getirdiklerini söyledi.Başkan Piriştina, “Zeytin, siyasi mesele değil, bir ülkenin geleceğinin meselesi. Hepimiz bu nimetin anlamını biliyoruz. Bunun mücadelesini veren siyasetçilere yürek dolusu teşekkür ediyoruz. Bizim işimiz sadece yol kaldırım inşa etmek değil. İnsanların hayatına katkı koymak, yaşam kalitesini arttırmak ve bu bilinci aşılamaktır” dedi.İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine sürekli katkı sağlayacak projenin heyecanını yaşayan Başkan Piriştina, “Bucamız 17 bin 500 zeytin ağacına kavuşurken, eğitime doğru bir zeytin dalı uzatmış olacağız. 2 yıl içinde 1 Milyon lira gelirle üniversite öğrencilerimize sürekli burs sağlayacağız. Belediye olarak eğitimi fonlama gibi bir çalışmaya girerken köklerinin sağlam olmasını istedik. Bu çalışmanın, bu bursun kökleri en sağlam zeytin ağacına dayanıyor. Zeytin verdikçe, doğa var oldukça her bir zeytin tanesi bir öğrenciyi okutmaya yarayacak. Yeter ki doğa anayı koruyalım, çevreye duyarlı olalım. Yıllar sonra bu alanlarda büyüyen zeytin ağaçlarının gölgesinde bursuyla okuyan çocuklarımızı göreceğiz. Bundan daha kıymetli yatırım, daha kıymetli bir yaşam kaynağı sağlamak mümkün değil” dedi.