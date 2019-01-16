Buca'da 3 açılış birden

Buca Belediyesi, yılın ilk ayında üç açılışı ard arda yaparak Bucalıları yepyeni çağdaş tesislere kavuşturacak. Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri, İşçievleri Spor Tesisleri ve Havuz önü park açılış serisinin ilk bölümünü oluşturuyor.

Ayça Yeriş - Yatırımlarında son aşamaya gelip kurdele kesme dönemini yaşayan Buca Belediyesi, bu ay 3 açılışı birden gerçekleştirecek. İlk açılış, yarın saat 15.30'da Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenecek Yüzme Şenliği öncesi Havuz Önü Park için düzenlenecek. Çocuk oyun alanları, çevre düzenlemeleri ile dikkat çeken park, bölgeye kazandırdığı yeşil doku ile dikkat çekiyor.

Buca Belediyesi'nin kente kazandıracağı ikinci tesis ise İşçievleri bölgesinin 30 yıllık hayalini gerçekleştirecek. Yaklaşık 5500 metrekare alana yayılan İşçievleri Spor Tesisleri 19 Ocak saat 14'te düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Futbol ve basketbol sahasının yanında yürüyüş ve park alanını kapsayan proje, çevre halkın özellikle de çocuk ve gençlerin yeni toplanma ve spor alanı olacak.

Pırlanta sözü

Buca'daki açılışların üçüncü etabı ise Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahalleleri'nin yararlanacağı Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri ile devam edecek. 26 Ocak'ta Saat 14'te düzenlenecek törenle hizmete açılacak olan Ova Pazaryeri, bölge halkının ihtiyacını karşılayacak. 4368 metrekare alana kurulan Ova Pazaryeri'nde toplam 310 pazar tezgahı yer alacak. 50 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, wc ve bebek bakım odasının da yer alacağı Ova Kapalı Pazaryeri'nde sportif alanlar ve yürüyüş yolunun yanı sıra çocuklar için Pırlanta Merkezi de hizmete açılacak. Buca Belediyesi Ova Pırlanta Merkezi ile pırlanta merkezleri için verdiği 10'a tamamlama sözünü de gerçekleştirecek.

Buca Belediyesi Şubat ayı içinde de Bucalıların heyecanla beklediği Buca Çarşı, Kompost ve Solucan Gübre Tesisi gibi projelerin açılışını gerçekleştirecek.