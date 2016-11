Buca'da 30 ayda 4100 sokak hayvanı tedavi edildi

Buca Belediyesi, son teknoloji ile donatarak geçtiğimiz yıl hizmete açtığı 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi' ile hizmet kalitesini arttırdı

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 30 ayda 4 bin 100 sokak hayvanına ulaşıp, tedavisini gerçekleştirdi. Hasta, yaralı, trafik kazası geçirmiş veya travmalı sokak hayvanlarına tam donanımlı özel hayvan ambulansı ile anında müdahalede eden Müdürlük ekipleri, 30 ayda bin 785 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirirken, 2 bin 150 sokak hayvanının aşılamasını yaparak, sağlıklı yaşam sürmelerini sağladı. Müdürlük, şanslı 350 sokak hayvanını da sahiplendirip sıcak bir yuvaya kavuşturdu.



Buca Belediyesi, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Ambulansı ile ilçe sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarının kurtarıcısı oldu. Sokak hayvanlarının tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini düzenli olarak gerçekleştirmek için yoğun mesai harcayan Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 30 ayda 4 bin 100 sokak hayvanını tedavi etti.

Rehabilitasyon Merkezi'nde teknolojik cihazlar ve uzman hekimler ile sokaklarda yaşayan hayvanlarına tedavi desteği sağlayan ekipler, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için 30 ayda bin 785 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uyguladı. Hayvanların sokaklardaki yaşam koşullarında koruma amaçlı destek de veren Buca Belediyesi Veterinerleri, 2 bin 150 hayvana da iç- dış parazit ve kuduz aşılaması yaparak, sokaklarda sağlıklı yaşam sürmelerini sağladı.



Hayvanlara 50 beslenme odağı



Özellikle soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent genelinde 50 beslenme odağı kuran Veteriner İşleri Müdürlüğü, düzenli olarak mama ve su takviyesinde bulunarak can dostlarımıza gıda desteği sağlıyor.

Müdürlük ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi ile yapılan protokol çerçevesinde günlük olarak alınan artık gıdaları Olduruk, Şahintepesi, Belenbaşı ve Evka bölgelerine götürerek sokak hayvanlarının günlük gıda ihtiyacını gideriyor. Bakımı ve aşıları tamamlanan sağlıklı can dostlarımıza sıcak ve güzel bir yuva kazandırma çalışmaları da yapan Müdürlük 30 ayda 260 sokak hayvanını sahiplendirdi. Müdürlük yetkilileri kış ayları yaklaşırken sokakların ağır koşullarında yaşam savaşı veren can dostlarını sahiplenmek isteyenler için 453 88 89 no'lu sahiplendirme irtibat hattını kurarak aracı oluyor.