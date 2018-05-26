Buca'da 32 branşta yaz kursları başlıyor

Buca Belediyesi yaz kurslarıyla çocuklara ve kadınlara muhteşem bir tatil armağan ediyor. Bünyesindeki 6 ayrı merkezde resimden baleye uzanan 28 farklı branşta ücretsiz hobi sanat kursları açacak olan Buca Belediyesi, 4 tesisinde de 4 branşta ücretsiz yaz spor kursuyla Bucalı çocuklara keyifli bir yaz tatili sunacak

Buca Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte çocuk ve kadınlara yönelik düzenlenecek ücretsiz hobi- sanat ve spor kurslarının programını belirledi. Belediye bünyesindeki 10 ayrı merkezde düzenlenecek yaz kursları, boş zamanlarını değerlendirip yepyeni hobiler edinmek isteyenlerle, yabancı dilden pastacılığa, tenisten yüzmeye kadar birçok dalda eğitim almak isteyen her yaştan Bucalıyı kapsıyor.

Spor ve keyif

2017-2018 eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçirebilmeleri için keyifli bir yaz kursu programı hazırlayan Buca Belediyesi, ücretsiz sanat ve spor kurslarıyla çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı sunacak. Çocuklar için Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi ile Güzel Sanatlar Merkezi'nde toplam 12 ayrı branşta sanat ve hobi kursları oluşturan Belediye, ingilizce, resim, drama, satranç, bale, gitar, keman, kukla, tiyatro ve halkoyunları dallarında açılacak kurslarda çocukların yepyeni şeyler öğrenerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlayacak.

Her yaştan Bucalıyı kucaklıyor

Yaz tatiline giren öğrencilerin yanında Bucalı kadınları da unutmayan Buca Belediyesi, yaz döneminde toplam 16 branşta ücretsiz hobi ve sanat kurslarını devam ettirecek. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Evka-1 Semt Evi ve Çamlıkule Semt Evi'nde düzenlenecek ücretsiz kurslarda; dikiş, moda tasarım, aşçılık, pastacılık, takı tasarım, resim, ahşap boyama, dekoratif el sanatları, aerobik, zumba ve pilates branşlarında eğitim verilecek.



Kurs Kayıt takvimi

Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi: 28 Mayıs- 12 Haziran 2018 (İngilizce, resim, drama, satranç)

Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi: 04 Haziran- 20 Haziran 2018 (Satranç, ingilizce)

Güzel Sanatlar Merkezi: 18 Haziran-29 Haziran (Bale, resim, gitar, keman, kukla, tiyatro, halk oyunları)

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu: Kayıtlar devam ediyor. (Yüzme)

Evka-1 Tenis Kulübü: Kayıtlar devam ediyor. (Tenis)

Şirinyer Futbol Tesisleri: Kayıtlar devam ediyor. (Futbol)

Yıldız Mahallesi Evlendirme Dairesi Tesisleri: Kayıtlar devam ediyor. (Taekwondo)

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi: Kayıtlar devam ediyor. (Moda tasarım, makine dikiş, pilates, zumba, işaret dili, aşçılık, pastacılık, takı tasarım, dekoratif el sanatları, tığ şiş örme, ahşap boyama, diksiyon)

Evka-1 Semt Evi: Kayıtlar devam ediyor.(Dikiş- moda tasarım, kuaför, aşçılık- pastacılık, takı tasarım, resim, aerobik-pilates-step, zumba)