Buca'da 50 bin Nutuk dağıtıldı

Buca Belediyesi, Ulu Önder Atatürk'ün tarihe ve geleceğe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk'u binlerce İzmirliye ücretsiz dağıttı. Görevliler, vatandaşlardan gelen yoğun talebe yetişmekte zorlandı

Buca Belediyesi, Ulu Önder Atatürk'ün tarihe ve geleceğe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk'u binlerce İzmirliye ücretsiz dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminden anlatan Nutuk'tan 50 bin adet bastıran Buca Belediyesi, ünlü haberci ve televizyon sunucusu İsmail Küçükkaya, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, il ve ilçe yöneticileri ile binlerce Bucalı'nın katıldığı törenle Belediye Hizmet binası önünden dağıttı. Görevliler, Atatürk'ün eserini alıp okumak isteyen binlerce vatandaşın yoğun talebine yetişmekte zorlandı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Buca Belediyesi'ni bu etkinliği için kutlarken, 'Göreceksiniz, bu bir ilk. Bundan böyle Türkiye'de bunun dalga dalga yayıldığını göreceğiz' dedi.

Dağıtım saatlerce sürdü

Bu ülkeye sadaketimiz

Buca Belediyesi 50 bin Nutuk'u ücretsiz olarak Bucalılara dağıttı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Ekim 1927 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Kurultayı'nda başlayıp, 6 günde okuduğu Nutuk'un dağıtım töreni binlerce Bucalı ve İzmirli'nin katılımıyla gerçekleşti. Ellerinde Türk Bayrakları ile Belediye hizmet binası önünde toplanan binlerce vatandaş, Atatürk'ün ölümsüz eserinden alabilmek için saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu.Marşlar ve Türk bayraklarıyla coşan binlerce Bucalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi Nutuk'u başlarının üzerinde taşıyıp ilginç görüntüler oluşturdu. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle Belediye önünü dolduran vatandaşların coşkusu uzun saatler sürdü.50 bin Nutuk dağıtım törenine Atatürkçü kimliğiyle tanınan televizyoncu İsmail Küçükkaya'da katıldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile birlikte kalabalığı selamlayan İsmail Küçükkaya, tarihi bir dönemde Başkan Piriştina'nın davetiyle Nutuk için, Atatürk için, Cumhuriyet için Buca'ya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığını vurgulayan Küçükkaya, Başkan Piriştina ve ekibini bu anlamlı proje için tebrik ederken, 'Çok hoşuma giden bir etkinlik oldu. Göreceksiniz bu bir ilk. Bundan böyle Türkiye'de bunun dalga dalga yayıldığını hep beraber göreceğiz' dedi.Alanda toplanan binlerce vatandaşa seslenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, bu ülkenin değerlerine olan sadakatin ve kararlığımızı vurgulamak için, geçmiş tarihte bu ülke için mücadele edenleri anlatan Atamızın en değerli ve kıymetli eserlerinden biri olan, bir mücadelenin özetini dağıtmaktan gurur duyduklarını söyledi. Nutuk'un asla bir siyasi belge olmadığını vurgulayan Başkan Piriştina, 'Bu ülkenin nasıl kazanıldığını, ne tür fedakarlıklar yapıldığını, nasıl bedeller ödendiğini anlatan bu eseri dağıtma kararını aldığımızda ve onu dağıtmak üzere yaptığımız çağrıda bizi yalnız bırakmayan, sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız! Sizleri burada görmek zamanında verilen mücadelenin ne kadar haklı olduğunu ve asla bu mücadeleyi kaybetmeyeceğimizi bize bir kez daha gösterdi. Tüm hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Buca hep ilklere imza attı. Bu kampanyada bu etkinlikte coşkusuyla bir ilk olsun. Bundan sonra tüm Türkiye'ye yayılsın istiyoruz. O enerjiyi o havayı burada koklamamak mümkün değil. Kampanyanın simgesi haline gelen İsmail Küçükkaya'ya sizlerin önünde teşekkür ediyorum' diye konuştu.