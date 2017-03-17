Buca'da 7 yeni park yapılacak

Her gün kentin farklı mahallelerine 30 ağaç diken Buca Belediyesi, yıl içinde yapılacak 7 yeni parkla 12 bin 500 metrekare alanı yeşillendirecek. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın haftalık mahalle gezilerinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirlenen Yeşilbağlar, Akıncılar, Bucakoop, Çamlıkule ve Hürriyet Mahalleleri'ne 7 park yapılacak

Mahalle ziyaretlerinde muhtarların ve vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını tespit eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 2017 sonuna kadar bitirilmesi planlanan 7 ayrı park ile kentin yeşil dokusuna önemli bir katkı sağlanacağını belirterek, 'Yıllar içinde sağlıksız kentleşme sürecine yenik düşen ilçemizin en büyük eksikliği yeşil ve sosyal donatı alanları. Bulduğumuz her boşluğu bu nedenle yeşille taçlandırarak, Buca'ya kazandırmaya çalışıyoruz' dedi.



Kentin; Yeşilbağlar, Bucakoop ve Hürriyet Mahalleri'nde birer, Çamlıkule ve Akıncılar Mahalleri'nde ise ikişer park inşa etme kararı alan Buca Belediyesi, Bucalıları yeşille ve doğayla buluşturup, çocuklara yepyeni oyun alanları kazandıracak. Toplam 12 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan projelerde park, spor ve gezi alanı olarak düzenleme yapılacak.

Birbirinden renkli çocuk oyun alanlarının, doğayla bütünleşip keyifli zamanlar geçirilebilecek yeşil alan ve spor ünitelerinin yer alacağı parklar Bucanın çehresini değiştirecek.



