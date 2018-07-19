Buca'da açılışlar zamanı

Buca Belediyesi, Bucalıları çağdaş pazaryerlerine kavuşturmak için son hazırlıkları yapıyor. Klasik pazaryeri anlayışını yepyeni bir boyut getiren, içerisinde pırlanta merkezinden zabıta ofisine, oyun parklarından mescide kadar birçok unsuru barındıran çok fonksiyonlu kapalı pazaryerleri, pazarın kurulmadığı günlerde de spor tesisi olarak değerlendirilecek. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Ufuk Kapalı Pazaryerini 31 Temmuz'da, Adatepe ve Ova Kapalı Pazaryerlerini ise Kasım ayında hizmete açacaklarını açıkladı

Bucalıları ve pazarcı esnafını modern ve fonksiyonel unsurlarla donanmış çağdaş pazaryerlerine kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, yeni tesisleri ard arda yapacağı açılışlarla hizmete sokacak. 'Haftada 1 gün değil, her gün yaşayan Pazar alanı' sloganıyla hayata geçirilen, Pazar kurulum günleri harici atıl durumda kalan pazar alanlarını spor tesislerine dönüştüren Buca Belediyesi, bölge halkının heyecanla beklediği Ufuk Çok Amaçlı Kapalı Pazaryerini 31 Temmuz'da düzenlenecek muhteşem törenle açacak.

Ufuk Pazaryeri 31 Temmuz'da açılıyor

Projelerin geldiği noktaları tespit edip çalışmaları yerinde incelemek için kapalı pazaryeri inşaatlarını gezen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın ilk durağı Ufuk Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri oldu. 4410 metrekarelik alanda inşa edilen, içerisinde ve pazarcı lokali, zabıta amirliği, mescit, wc, bebek bakım odası ünitelerinin de bulunduğu kapalı pazar yerinin, bölge halkının basketboldan voleybola kadar birçok sporu yapabileceği düzenlemelerle kompleks bir yapı olarak inşa edildiğini belirten Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 'Hizmette güneş yine Ufuk'tan doğar dedik, ilk pazaryerini de Ufuk'ta bitirdik. Ufuk Mahallesinin ve çevre bölgelerin büyük bir ihtiyacını karşılayacak modern pazaryerimizi 31 Temmuz'da hizmete açıyoruz' dedi.

Adatepe Kapalı pazaryeri 15 Kasım'da

Bucalıların ve pazarcı esnafının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek unsurlar barındıran, bölge halkının uzun yıllardır heyecanla beklediği Adatepe Kapalı Pazaryeri inşaatını da gezen Başkan Levent Piriştina, 4.460 metrekare alana inşa edilecek, içerisinde 235 Pazar tezgahı alanı, 150 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, wc ve bebek bakım odasının yanı sıra hemen yanında modern çocuk oyun alanları sportif alanlar ve yürüyüş yolu yer alan Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri ve rekreasyon alanını 15 Kasım'da faaliyete geçireceklerini açıkladı.

Üç Mahalleyi kucaklayan Ova Pazaryeri 30 Kasım'da açılıyor

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın pazaryerleri inceleme gezisinin üçüncü durağı ise Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahallelerinin yararlanacağı Ova Çok Amaçlı Kapalı pazaryeri oldu.

Çağdaş pazaryeri inşaatının süratle devam ettiğini söyleyen Başkan Piriştina, açılış içinde 30 Kasım tarihini verdi. Piriştina, 'Pazaryerimiz bölge halkının hayata dair gündelik işlerini görebileceği son derece çağdaş modern bir tesis olacak. Buca'ya İzmir'e çok yakışır bir Merkeze kavuşacağız. 4.368 metrekare alana kurulacak Ova Pazaryeri'nde toplam 310 pazar tezgahı yer alacak. 50 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, wc ve bebek bakım odasının da yer alacağı Ova Kapalı Pazaryeri'nde sportif alanlar ve yürüyüş yolunun yanı sıra çocuklar için Pırlanta Merkezi de inşa edilecek' dedi.