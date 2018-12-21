Buca'da beden eğitimi dersi havuzda yapılıyor

Buca'da eğitim gören öğrenciler beden eğitimi derslerini iple çekiyor. Derslerini Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda işleyen gençler, sağlıklı yaşama kulaç atıyor

Profesyonel eğitmenlerden teorik ve pratik eğitim alan gençler, yaz kış havuza girmenin keyfini yaşıyor.

Çocuk ve gençlerin boş zamanlarını doğru değerlendirebilmeleri için sporu her alanda ulaşılabilir kılan, 'Buca'da yüzme bilmeyen kalmayacak' hedefiyle açtığı ücretsiz yüzme kurslarında 5 yılda yaklaşık 40 bin Bucalıya yüzme öğreten Buca Belediyesi, kentteki liselerin beden eğitimi derslerini havuzda yapmalarını sağlayan projesini devam ettiriyor. Beden eğitimi derslerini Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda uzman eğitmenlerden alan liseli öğrenciler, hem yüzme öğrenmenin hem de kış aylarında havuz keyfi yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.

Bütün okulları kapsıyor

2018/2019 eğitim döneminde ilk etapta Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi ve Gürçeşme Anadolu Lisesi öğrencileriyle başlayan proje, Buca'daki bütün okulları kapsıyor. Ücretsiz olarak yürütülen yüzme dersleri için öğrenciler Buca Belediyesi servisleriyle okullarından alınıyor. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda uzmanlardan yüzme eğitimi alan gençler, ders bitiminde tekrar servislerle okullarına götürülüyor. Havuzda birbirinden keyifli dakikalar geçiren gençler, bir sonraki beden eğitimi dersini sabırsızlıkla bekliyor. n İpek Şentürk