Buca'da dehşet anları. 13 saat sonra ikna edildi

İzmir Buca'da bir güvenlik görevlisi pompalı tüfekle korku saçtı

İzmir Buca'da dün saat 18.30 civarında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açmaya başladı. Olay Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen özel güvenlik görevlisi M.C., eline aldığı pompalı tüfekle cama çıktı ve etrafa rastgale ateş açmaya başladı. Çevredekilerin durumu haber vermesiyle olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Polis sokak sakinlerini cama çıkmaması için uyarırken, çevredekileri de sokaktan uzaklaştırdı.



13 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ



M.C. gün boyunca zaman zaman cama çıkıp 'Bütün ordu gelse beni yıldıramaz' diye bağırdı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da bilgi almak için olay yerine geldi. M.C.'yi ikna çalışmaları ise 13 saat sürdü. M.C. bugün sabah saat 07.30 civarında ikna edilebildi. Gözaltına alınan M.C. sorgusu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. M.C.'nin eşinin ve çocuğunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



