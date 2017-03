Buca'da doktorların inanılmaz kavgası!

İzmir'de bir hastanede dedikodu kavgası yaşandı. Bir doktor, kendisini dedikodu yapmakla suçlayan meslektaşını ve kavgayı ayırmaya çalışan hemşireyi darp etti. Olaya hastalar da şahit oldu.

Grup seks suçlaması

Onlar vurdu

İzmir Buca 'da bu kez kadın doktorlar birbirine girdi. Alınan bilgiye göre olay 7 Mart'ta yaşandı. İddiaya göre Dr. N.G., başka bir doktor olan A.N.'nin kendisi hakkında konuştuğunu duydu. Konuşmaları duyarak sinirlenip odasından çıkan N.G. meslektaşına bağırarak, 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Bunun üzerine diğer doktor A.N. ise meslektaşına hakaret ederek yanıt vermeye başladı.Daha sonra N.G.'nin üzerine yürüyen A.N. meslektaşına vurmaya başladı. Kavgayı ayırmak isteyen hemşire F.A. da araya girince tokat yedi.Olayı anlatan doktor N.G., meslektaşı A.N.'nin hastaların içinde kendisini menfaat için ilaç yazmakla suçladığını söyledi. Hastalara kendisi için 'Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde çocuk öldürdü' iddiasında da bulunduğunu belirten N.G., o hastanede çalışmadığını bile söyledi. N.G. şöyle devam etti: "Hapse gireceğimi, yamuk bacaklı bodur kızımın Ankara’da kendini satarak para kazandığını’ ve dahalarını hastalarımın yanında söylüyordu. Ne yapmaya çalıştığını sorduğumda saldırdı. Hemşirem F.A.’ya da vurdu. Hastalar şahittir. Kendini odasına kilitledi. ‘Sizi sürdüreceğim’, ‘Burada yaşatmayacağım’"Olayı anlatan hemşire F.A. da doktor N.G.'nin A.N'ye ne yapmaya çalıştığını sorduğunu bunun üzerine de A.N.'nin saldırdığını söyledi. Kendisinin kavgayı ayırmaya çalıştığını da anlatan F.A., A.N.'nin kendisine de tokat attığını, kollarını sıkıp vurduğunu söyledi.Aynı zamanda A.N.'nin kendisine grup seks yaptığını söylediğini belirten F.A., eşi için de boynuzlu dediğini anlattı. Hemşire sözlerine şöyle devam etti: "Ne zaman ne yapacağı belli değil. Hepimize sözlü ve fiili hareketleri devam ediyor. Güvenliğimiz yok. Ayrıca sözlü saldırılar, eşime ve çocuklarıma karşı da olmuştur”Olayı anlatan A.N. ise kendisinin değil onların kendisine vurduğunu, bu yüzden de hemşiresi ile birlikte kendilerini odaya kilitlediklerini söyledi. Doktor N.G.'nin kendisine ‘Buradan defolup gideceksin. Akıl hastası, git tedavi ol’ dediğini de iddia eden A.N., hastalarının önünde itibarının zedelendiğini anlattı. (Habertürk)