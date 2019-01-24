Buca'da engellilere istihdam kapısı

Buca Belediyesi bir ilke daha imza atarak, bünyesinde sadece zihinsel engelli vatandaşların istihdam edileceği Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisinin kapılarını 2 Şubat’ta açıyor.

Ekonomi, çevre ve istihdam açısından büyük anlam taşıyan, Korumalı İşyeri niteliğindeki tesiste Buca’da oturan zihinsel engelli vatandaşlar istihdam edilecek ve 5 yıl çalıştıktan sonra emekli olma hakkı kazanacak. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, tüm İzmirlileri 2 Şubat’ta düzenlenecek açılış törenine davet etti.

Buca Belediyesi’nin Kaynaklar’da atıl durumda bulunan 9830 metrekare alanda projelendirdiği ve bir belediye tarafından yapılan sadece engelli vatandaşların istihdam edileceği Kompost ve Solucan Gübre Tesisi 2 Şubat’ta açılıyor.

Buca Belediyesi ve Ege Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (EGETEKO) iş birliği ile hayata geçirilen Korumalı İşyeri niteliğindeki Tesis, engelli istihdamının yanı sıra geri dönüşüm ve Buca’nın yeşil doğasının canlandırılmasında kullanılacak gübre üretimini sağlayacak.

Özel eğitim verilen 15 zihinsel engelli vatandaşın istihdam edileceği gibi 5 yıllık çalışma sonucunda emeklilik hakkının kazandırılacağı tesiste doğaya saygılı kimyasal içermeyen kompost ve solucan gübre üretimi yapılacak. Engelli çalışanlar için özel dizayn edilen tesiste, Buca pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları ile solucan gübresi üretimi, park ve bahçelerden toplanan budama ve çim atıkları ile de kompost gübre üretimi yapılacak.

2 Şubat’ta faaliyete geçmesi planlanan tesiste incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Türkiye’de bir ilke imza atarak Korumalı İşyeri niteliğinde faaliyet gösterecek tesiste engelli vatandaşlara iş olanağı sağlayacak olmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtirken “ Türkiye’nin en iyi, en pahalı gübresini üreteceğiz. Ürettiğimiz gübreyi kentimizin park ve bahçelerinde kullanacak, talep halinde diğer ilçe belediyelere de vereceğiz. Üretim ihtiyacımızın üzerinde gerçekleşirse belki ihraç edeceğiz. Ama en önemlisi üretimimizi engelli arkadaşlarımızla yapacağız. Engelli arkadaşlarımız burada çalışıp 5 yılda emekli olma hakkı kazanacak. Türkiye’nin en kaliteli gübresini kent için üretecekler, kendileri için çalışacaklar. Tüm hemşehrilerimi bu anlamlı tesisin açılışına bekliyorum” dedi.