Buca'da evlere bayram temizliği

İhtiyaç sahibi, engelli ve yaşlılar için verdiği evde temizlik hizmetinden yararlanan, 992 vatandaşın evinde bayram temizliği yapılıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi engelli ve yaşlı 992 ihtiyaç sahibinin evinde bayram temizliği yapıldı.
Bedensel engelli vatandaşların evlerinde ayda iki, yaşlılara ise ayda bir detaylı temizlik hizmeti veren ekipler, günde 2 eve hizmet götürüyor. Evleri organik ürünlerle tüm ayrıntılarıyla hiçbir ücret alınmadan temizlenen vatandaşlar, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediği için Buca Belediyesi'ne teşekkür ediyor.
Buca Belediyesi'nin evde temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyenin 439 10 10/ 1223-1224 no'lu hattını arayarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden randevu alabiliyor.
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