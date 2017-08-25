Buca'da evlere bayram temizliği

Buca Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşların evlerindeki temizlik ihtiyacına destek olan 'Evler Temiz Gönüller Bir' projesinde 'bayram havası' var. Buca Belediyesi ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde proje kapsamındaki vatandaşların kapısını bu kez bayram temizliği için çalıyor

İhtiyaç sahibi, engelli ve yaşlılar için verdiği evde temizlik hizmetinden yararlanan, 992 vatandaşın evinde bayram temizliği yapılıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi engelli ve yaşlı 992 ihtiyaç sahibinin evinde bayram temizliği yapıldı.



Bedensel engelli vatandaşların evlerinde ayda iki, yaşlılara ise ayda bir detaylı temizlik hizmeti veren ekipler, günde 2 eve hizmet götürüyor. Evleri organik ürünlerle tüm ayrıntılarıyla hiçbir ücret alınmadan temizlenen vatandaşlar, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediği için Buca Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Buca Belediyesi'nin evde temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyenin 439 10 10/ 1223-1224 no'lu hattını arayarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden randevu alabiliyor.





