Buca'da hobi, sanat ve meslek kursları başlıyor

Buca Belediyesi’nin hobi, sanat ve meslek sanat kurslarında kış dönemi başlıyor. Yetişkinler için 40, 7-14 yaş arası çocuklar için de 13 ayrı branşta ücretsiz kurs açmaya hazırlanan Buca Belediyesi, 2018-2019 eğitim döneminde 10.000 Bucalıya eğitim vermeyi hedefliyor

Yaşamın tamamının bir eğitim süreci olduğunun altını çizmek için eğitim yatırımlarının merkezine sadece çocukları değil her yaş gurubunu koyan Buca Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler için açtığı hobi, sanat ve meslek kursları ile binlerce Bucalıya eğitim imkanı sunuyor. 2017-2018 eğitim döneminde kent geneline yayılan 6 eğitim merkezinde 6923 Bucalı kursiyere ücretsiz eğitim fırsatı sunan Buca Belediyesi, 2018-2019 eğitim sezonunda 10.000 kursiyere ulaşmayı hedefliyor.

Bucalılar; Evka -1 ve Çamlıkule Semtevleri ile Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi, Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslarla yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirme imkanına kavuşurken, meslek edinme imkanına da sahip oluyor.

2018-2019 kış dönemi kursları için çalışmalarını tamamlayan Buca Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler olarak 2 grup altında toplam 53 ayrı dalda faaliyet gösterecek olan kurslar sayesinde binlerce Bucalı yeteneklerini geliştirme fırsatı yaratacak.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek ve Ekim ayında başlayacak kursların Merkezlere göre dağılımı ise şöyle;

AZİZ NESİN BİLGİ VE EĞİTİM MERKEZİ

Başvuru Tarihi:10 Eylül- 21 Eylül 2018

8. SINIFLARA LGS HAZIRLIK KURSU

Yetişkinler için okuma Yazma I. VE II. KADEME KURSU

CHARLİE CHAPLİN ETÜT MESLEK SANAT ATÖLYESİ

Başvuru Tarihi:10 Eylül- 21 Eylül 2018

- 2-7. SINIF DERS DESTEĞİ KURSLARI

- 8. SINIFLARA LGS HAZIRLIK KURSU

-Yetişkinler için okuma Yazma I. VE II. KADEME KURSU

ÇAMLIKULE SEMT EVİ

Başvuru Tarihi:10 Eylül- 21 Eylül 2018

Yetişkin Kursları; Kuaförlük, Saç Bakımı, Cilt Bakımı, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Dikiş Kursu, Makine Dikiş Kursu, El Nakışı, Makine Nakışı, Ahşap Boyama, Takı Tasarım, Deri İşleme, Okuma Yazma I. ve II. Kademe Kursu, İşaret Dili, İngilizce, Almanca, Fransızca, Yunanca, Rusça, Plates-Aerobik, Resim, Gitar, Bağlama, Halkoyunları

7-14 Yaş Kursları

İngilizce, Satranç, Hafıza Oyunları, Resim, Gitar, Bağlama, Halkoyunları

EVKA 1 SEMT EVİ

Başvuru Tarihi:10 Eylül- 21 Eylül 2018

Yetişkin Kursları; Dikiş Kursu, Moda Tasarım, Kuaförlük Kursu, Cilt Bakım Kursu, Aşçılık Kursu, Pastacılık Kursu, Resim, Plates-Aerobik, Takı Tasarım

TÜRKAN SAYLAN BİLGİ VE EĞİTİM MERKEZİ

Başvuru Tarihi:10 Eylül- 21 Eylül 2018

Yetişkin Kursları; Dikiş Kursu, Moda Tasarım, Kuaförlük Kursu, Cilt Bakım Kursu, Aşçılık Kursu, Pastacılık Kursu, Resim, Plates-Aerobik, Takı Tasarım, İşaret Dili, Plates-Aerobik, Kokulu Taş ve Sabun Yapımı, Takı Tasarım, Dekoratif El Sanatları, Diksiyon, Tığ ve Şiş Örme, Ahşap Boyama, Alüminyum Kabartma

GÜZEL SANATLAR VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Başvuru tarihi: 17 Eylül 2018

Gitar(7-14 yaş), Keman( 7-14 yaş), Bale (7-12 yaş) Resim( 7-12 yaş) Halk Oyunları (7-70 yaş), Tiyatro (7-14 yaş) kukla ( 7-14 yaş) Türk Halk Müziği (18 yaş üzeri), Türk Sanat Müziği (18 yaş üstü), Bağlama (18 yaş üstü), Pop Müzik Korosu (18 yaş üstü) Sinema ve Yönetmenlik Kursu (18 yaş üstü), İngilizce, Bilgisayar İşletmenliği 18 yaş üstü, Bilgisayarlı Muhasebe (18 yaş üstü), Pilates (18 yaş üstü)

ŞİRİNYER KADIN AKTİVİTE MERKEZİ

Başvuru Tarihi: 17 Eylül-28 Eylül 2018

Takı Tasarım, Ahşap Boyama ,Bez Bebek, Resim