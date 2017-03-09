Buca'da kadınlar 8 Mart'ı Mikrop ile kutladı

Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kadınlar Matinesi’nde Bucalı kadınlara keyifli bir gün yaşattı. Şirinyer Düğün Salonu’nda düzenlenen kadınlar matinesinde İzmir’in sevilen şovmeni ‘Mikrop’ lakaplı Hikmet Durmuş sahne aldı. Sahne şovları, şarkıları ve şakalarıyla kadınlara enerji depolayan Mikrop Hikmet, kadınlara unutamayacakları bir eğlence yaşattı. Kadınlar eğlencelerine katılıp coşkularına ortak olan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yı İzmir Marşıyla karşıladı. Ülkenin içinde bulunduğu hassas süreçte kadınlara büyük görev düştüğünü söyleyen Başkan Piriştina, “Bu ülkeyi bölemeyecekler. Çünkü bu ülkenin yürekli kadınları var” dedi.



Buca Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kadınlar Matinesi birbirinden renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşti. Şirinyer Düğün Salonu’nda düzenlenen matinede İzmir’in sevilen şovmeni ‘Mikrop’ lakaplı Hikmet Durmuş, çılgın dansları, şarkıları ve kadınlarla kurduğu neşeli sohbetiyle kadınlara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Kadınların coşkusuna Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı. Kadınlar Başkan Piriştina’yı İzmir Marşı söyleyerek karşıladı.



Kadınların coşkusuna ortak olan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ülkenin içinde bulunduğu durumun kurtuluşunun kadınlar sayesinde olacağını söyledi. “Bu ülkeyi bölemeyecekler. Çünkü bu ülkede yürekli kadınlar var. Sizlere güveniyorum” sözleriyle kadınlara seslenen Başkan Piriştina, “Bu ülkenin kurucusuna, bu ülke için canını verenlere bir borcumuz var. Çocuklarımız, torunlarımız için gereğini kadınlar yapacaktır” dedi.



Salonu dolduran bine yakın kadın şarkıcı Mikrop’un keyifli şarkılarıyla coşup, gönüllerince eğlendi.

