Buca'da kantinlere denetim

Buca Belediyesi, kentteki okullarda gıda ürünleri satan kantinlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ruhsat Denetim ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kantin denetimlerinde gıdaların son kullanma tarihleri ve cips, kızartma ve gazlı içecek gibi satışı yasak gıdalar tek tek kontrol edildi. Çocukların daha sağlıklı ve temiz ortamda besin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yapılan çalışmalarda, eksikleri bulunan ve kurallara uygun olmayan kantin işletmecileri uyarıldı

Buca Belediyesi, ilçe sınırları içinde kantini bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde denetimlerini sürdürüyor. İşyeri açma-işletme ruhsatı, ürünlerin fiyat tarifesi, ürünlerin son kullanım tarihi, genel temizlik ve hijyen, iş kıyafeti, yasaklı ürünlerin satışı, kantin mutfağında uyulması gereken kurallarla ilgili kapsamlı bir denetim gerçekleştiren Buca Belediyesi Ruhsat Denetim ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri denetlemelerin yanı sıra kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmeler de yapıyor.



Hijyen korunmalı



Özellikle okul kantininin ve personelin genel hijyen durumu, kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu, gıdaların son kullanma tarihleri ve kantinlerde satışı yasak olan gazlı içecek, enerji içeceği, patates kızartması, beyaz ve kırmızı et gibi gıdalarla ilgili incelemeler yapan ekipler kurallara uygun olmayan kantin işletmecilerine uyarıda bulundu.

Denetimlerini, 'Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' kapsamında gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye yetkilileri, amaçlarının Buca'daki çocukların daha hijyenik ortamlarda daha sağlıklı besinleri tüketmeleri olduğunu belirtti.



