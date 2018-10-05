Buca'da miniklerden hayvanlara ziyaret

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde Bucalı hemşerilerine çağrıda bulundu. Piriştina, “Bu dünya hepimizin. Biz insanlar kadar doğadaki tüm canlılarında yaşam hakkı var. Birbirinize gösterdiğiniz saygıyı sokaklarda yaşayan can dostlarımızı da gösterin. Her şey birlikte güzel” dedi

Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanabileceğini inancıyla çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi, Dünya Hayvan Hakları Günü’nde Buca’daki pırlanta merkezlerinde okul öncesi eğitim gören minik Bucalıları Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Özgür Hayvan Parkı’nda ağırladı, canlılara nasıl davranılması gerektiğini ve üstlerine düşen görevleri anlattı.

Velileriyle birlikte Merkeze gelen 3-6 yaş grubu minik pırlantaları, hayvanlara yönelik çalışmaları ve yoğun sevgisiyle dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve eşi Ahu Piriştina karşıladı. Minik pırlantalara sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklere dağıtmaları için mama hediye eden Başkan Piriştina, Özgür Hayvan Parkı’nın maskotu ‘Buca’ isimli papağanla tanıştırdı.

Minik pırlantaların hayvan sevgisi

Minik pırlantalar, sokaklarda yaşam savaşı verirken sakatlanıp, bakıma muhtaç kalan sokak kedilerinin tedavi edildiği Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Engelli Kedi Evi’ni gezip tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Sahiplendirilmeyi bekleyen yavru sokak köpeklerini barındığı üniteyi de ziyaret eden çocuklar Başkan Levent Piriştina ile birlikte minik yavruları sevip, oynadı.

Dünya Hayvan Hakları Günü’nde düzenlenen mini gezide sokaklarda yaşayan hayvanların barınma ve gıda ihtiyaçları için hazırlanan yuvalar ve gıda üniteleri de çocuklara tanıtıldı. Soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınması için ilk etapta 75 tane hazırlanan ve hayvan severler kanalıyla dağıtılacak kedi evleri minik hayvan severlere tanıtıldı.

Yeni mama üniteleri

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, sokak hayvanları için mama, su kaynağı sağlayan ve geri dönüşüm projelerinin senteziyle oluşturulan mama ünitelerini de minik pırlantalara uygulamalı olarak anlattı. Başkan Piriştina, güneş enerjisi ile çalışan, pet şişe ve artık içme suları karşılığında sokak hayvanlarına mama ve su sağlayan 2 otomatik mama ünitesinin Şirinyer Metro ve Eğitim Fakültesi’ne yerleştirileceğini söyledi.



Her şey birlikte güzel

Minik pırlantaların sokak hayvanlarını ziyaretinde tüm Bucalılara seslenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina,” Bizler 7’den 70’e herkese sokaklarda yaşayan hayvanları sevmeyi ve sevdirmeyi görev edindik. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızdan bir ricamız var. Lütfen, sokaklarda yaşayan hayvanlara yokmuş gibi davranmayın. Bu dünya hepimizin, biz insanlar kadar doğadaki tüm canlıların hayvanların yaşam hakkı var. Birbirinize gösterdiğiniz saygıyı sokaklarda yaşayan can dostlarımızı da gösterin. Her şey birlikte güzel” dedi.

