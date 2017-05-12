Buca'da motosiklet kazası

Zeynep Kaya- Kaza Buca'nın Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İşçi Evleri Kavşağı'nda 35 M 8413 plakalı minibüsle, Zafer Özgüç hakimiyetindeki motorun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kazada başından yaralanan motor sürücüsü Özgüç, "Yolda iki otobüs vardı. Motor da arada sıkışmasın diye hızlıca aradan geçmeye çalıştım. Çarpmasın diye yandan geçeyim derken minibüs çarptı. Bu sırada yeşil ışık da yanıyordu" diye belirtti. 112 sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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