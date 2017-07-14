Buca'da son 3 yılda 10 bin fidan dikildi

Buca Belediyesi, ilçeyi 3 yılda yaklaşık 10 bin ağaç ve 458 bin mevsimlik çiçekle donattı. Yarım milyona yaklaşan resmi nüfusuyla İzmir'in hızlı büyüyen ilçelerinden Buca'da yaşanan en ciddi sorunlardan biri olan yeşil doku eksiğinin giderilmesi için çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor

Buca Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı yeşil seferberliği son hızla devam ediyor. Kentleşmenin getirdiği betonlaşmayla yok olan yeşil alanları ve yeşil dokuyu ilçeye tekrar kazandırmak için yoğun çalışma yapan Buca Belediyesi Parklar Bahçeler Müdürlüğü ekipleri her gün ilçenin değişik bölgelerinde ağaç dikimi ve çiçeklendirme çalışmaları yapıyor. Göreve geldikleri 2014 yılında ilk etapta 145 bin 200 mevsimlik çiçekle ilçeyi renklendirip süsleyen Buca Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında 3 bin 960 ağaç, 189 bin 700 mevsimli çiçekle Buca'nın çehresini değiştirmeye başladı. 2016 yılı içinde ilçenin değişik bölgelerinde 3 bin 526 ağaç dikip 39 bin 589 çiçeklendirme yapan ekipler 2017'nin ilk altı aylık diliminde 1907 ağaç ve 84 bin 394 mevsimlik çiçekle Buca'ya yakışan yeşil dokuyu oluşturmak için mesai harcıyor.

Kısa sürede Buca geneline yaklaşık 10 bin ağaç dikerek özlenen manzarayı yaratmanın gururunu yaşayan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina "Hızla büyüyen ilçemizdeki yapılaşmanın yarattığı yeşil doku eksikliği en ciddi sıkıntımız. Kentte nefes alacak alanları yaratmak için bulduğumuz her yere ağaç dikerek, yeşil alan düzenlemesi yaparak Bucalı hemşerilerimize yaşam alanları yaratmaya çalışıyoruz" dedi.





