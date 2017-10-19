Buca'da ücretsiz zumba dersleri

Kadınların formda kalma arayışlarında son zamanların popüler aktivitesi zumba Bucalı kadınların da gözdesi oldu

Buca Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen Zumba dersleri, hem eğlenmek hem de forma girmek isteyen bayanların tercihi oldu. Bilinen en eğlenceli fitness programlarından olan Zumba ,Bucalı kadınların vazgeçilmez sporu oldu. Bucalı kadınların hayatına yepyeni bir pencere açan 'Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi' kadınlara yönelik iş garantili meslek edindirme kursları, takı tasarım, pastacılık, pilates gibi eğitimlerinin yanında kadınların eğlenerek form tutması için zumba eğitimlerine de başladı.



Son yılların yeni trendi olan Latin müziği eşliğinde eğlenceli zamanlar geçirerek zumba dersleri alan Bucalı kadınlar, eğlenerek kilo vermenin keyfini yaşıyor. Zumba ile zinde kalmanın, stresten uzak yaşamanın ve fit bedenlerle sağlıklı yaşamının konforuna kavuşan kadınlar, profesyonel eğitmenler tarafından verilen derslerde eğlenceli zamanlar yaşıyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde haftada bir gün Salı günleri 11.00-1200 ile 12.00- 13.00 saatlerinde iki seans olarak düzenlenen dersler tamamen ücretsiz olarak veriliyor.





