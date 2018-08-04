Buca'da üzümler şenlikle toplanacak

Buca'da üzüm üretimini yeniden canlandırmak, bağ kültürünü yaşatmak amacıyla yaklaşık 3 yıl önce 13 dönümlük arazide 1450 asma fidesiyle kurulan üzüm bağından bugünlerde adeta bereket fışkırıyor. Sevdiği topraklarda buluşan asmalardan sarkan üzümler Eylül ayında düzenlenecek 2. Bağ Bozumu Şenliği'yle toplanacak

Buca'nın sembolü ve yıllar içinde kaybolan değeri olan üzümü topraklarına yeniden döndüren Buca Belediyesi, ikinci hasada ve devamında bağ bozumu şenliklerine hazırlanıyor. Buca'da üzüm üretimini yeniden canlandırmak, bağ kültürünü yaşatmak amacıyla yaklaşık 3 yıl önce 13 dönümlük arazide 1450 asma fidesiyle kurulan üzüm bağından bugünlerde adeta bereket fışkırıyor. Sevdiği topraklarda buluşan asmalardan sarkan üzümler Eylül ayında düzenlenecek 2. Bağ Bozumu Şenliği'yle toplanacak. Buca Belediyesi, üç yıl önce 13 bin metrekarelik alanda kurduğu Üzüm Bağı projesinde ikinci hasat için gün sayıyor. Unutulan en önemli değerini kente yeniden kazandırmak amacıyla Kaynaklar'da üzüm bağı kuran Buca Belediyesi, ikinci hasadını Eylül'de düzenlenecek "Bağ Bozumu Şenliği" ile yapacak.

Rekolte 4 ton

Kentin kaybolan değerini topraklarıyla buluşturup, sokaklarının yeniden üzüm kokusuyla sardıran üzüm bağı projesinde kısa zamanda gelişip serpilen 1450 asma bereketiyle yüz güldürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ilk hasatta yaklaşık 1,5 ton üzüm alınan Buca Belediyesi üzüm bağlarından bu hasat sezonunda 4 ton gibi yüksek rekolte bekleniyor.

13 dönümlük alana yayılan Buca Belediyesi Üzüm Bağı'nda Ege Bölgesi'nde yetişen Mevlana Karası, Pembe Gemre, Osmanca ve Kozak Siyahı, Buca Rezakisi ile Sultaniye çeşitleri üretiliyor. Sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendirilmesinin yanında pekmez, pestil, köfter, sucuk ve ezme gibi ürünlerinde üretilmesi planlanan mahsul, Eylül ayında ikincisi düzenlenecek Bağ Bozumu Şenliği ile toplanacak. Bucalı kızların ezerek çıkaracağı şıranın ikram edileceği şenlikte, geleneksel ürünlerin sergilendiği stantlar, tiyatrolar ve renkli etkinliklerle Bucalılara tarihte olduğu gibi unutulmaz bir gün, adeta bayram havası yaşatılacak.