Buca'daki Atatürk Maskı'nda çalışmalar başladı

Buca Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük ve en ihtişamlı Atatürk Maskı’nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Tadilat öncesi Atatürk Maskı’nda yerinde incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “İzmir’in sembolü haline gelmiş bir yapı. Yılların yorgunluğuyla bir takım yıpranmışlıkları vardı. Bugün çalışmaları başlattık. 150 gün içerisinde tüm ihtişamı ve görkemi ile sağlıklı bir görünüme kavuşacak” dedi

Buca’nın Yeşildere sırtlarından tüm İzmir’i kucaklayan Atatürk Maskı’nın, yağmur ve güneşin etkisiyle yıpranması üzerine harekete geçen Buca Belediyesi, bakım ve onarım çalışması başlattı. Türkiye’nin en büyük, dünyanınsa 10. büyük rölyef maskı olan Atatürk Maskı’nda yerinde inceleme yapan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, tadilat öncesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şubesi Başkanı Yılmaz Yıldız, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Dağdelen’e yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

150 GÜNDE TAMAMLANACAK



Başkan Piriştina, İzmir’in sembolü haline gelen Atatürk Maskı’nda yılların yorgunluğunun bulunduğunu dile getirerek, “Bir takım yıpranmışlıklara uğramıştı. Biz önce geçici bazı tadilat ve bakım çalışmaları yaptık ancak görüldü ki kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Bugün startı verdik. 150 gün içerisinde tüm ihtişamı ve görkemi ile sağlıklı bir görünüme kavuşacak” dedi.

ÇALIŞMALAR İÇİN VİNÇ KURULDU



42 metrelik Atatürk Maskı’nda Buca Belediyesi tarafından yürütülecek bakım ve onarım çalışmaları için kule vinç kuruldu. Çalışmalar kapsamında, Maskın yıpranan ve kabaran yüzeyleri tespit edilerek heykeltıraş gözleminde sökümü gerçekleştirilecek. Çökmelerden kaynaklanan delikler kapatılacak ve Mask yüzeyine yazılan yazılar ve zamanla oluşan yosunlar temizlenecek. Güvenlik sorunu oluşturan havalandırma delikleri kapatılarak kontrollü noktalara havalandırma delikleri oluşturulacak. Maskın bozulan siması heykeltıraş tarafından yenilenecek. Tüm yüzeyde dış hava şartlarından ve güneş ışınlarından korunmak için yalıtım ve sonrasında boyama çalışmaları yapılacak. Buca Belediyesi, Maskın çevre aydınlatmasını da yenileyecek ve artıracak. İçerisinde bulunan çelik konstrüksiyonun bakımının da gerçekleştirileceği çalışmalar sırasında, Maskın geniş kapısı kontrollü ve daha sağlam hale getirilecek.