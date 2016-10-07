Buca Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında alınan kararla geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybeden, Türk sinemasının usta ismi Tarık Akan'ın adı Buca'da kendisine yakışır bir merkezde yaşayacak. 3 adet cep sineması, günde 120 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip çamaşırhane, bowling salonu, fitness salonu, kütüphane, bilgisayar odası, kurs odaları, sergi salonu ve kafeteryanın bulunduğu merkez 5.5 milyon liraya mal olacak. Ay sonunda çok sayıda sinema sanatçısının katılacağı muhteşem bir törenle hizmete girecek merkezin açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılması bekleniyor.



Buca Belediyesi'nin "Belki ilkini değil ama en güzelini yapıyoruz" sloganıyla Tınaztepe mevkiinde projelendirdiği Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor. 2 bin 809 metrekare inşaat alanına sahip, işlevselliği açısından benzerlerinden çok farklı hizmet yelpazesine sahip olan merkeze, Buca Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında alınan kararla Tarık Akan adı verildi. AKP'li meclis üyelerinin red oyuna karşın oy çokluğu il alınan kararla Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi adını alan merkez ay sonunda yapılması planlanan muhteşem bir törenle hizmete girecek.



Merkezde yok yok



60 bin üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesi'nin karşısında yapımı devam etmekte olan merkez 2 bin 809 metrekare alanda hizmet verecek. 5 katlı merkezin bodrum katında play station, langırt ve bilardo masasının bulunduğu oyun odası, günde 120 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip 8 adet ev tipi, 2 adet sanayi tipi çamaşır makinesi, 4 adet ev tipi, 2 adet sanayi tipi kurutma makinesinden oluşan çamaşırhane bulunacak.



Zemin katta, resim, müzik ve seramik odası, sergi alanı ve kafeteryanın yanı sıra dinlenme alanı yer alacak. 1. katta ise aynı anda 2 gurubun oynayabileceği bowling salonu ile koşu bandın, ağırlık aletleri, soyunma odası ve duşların bulunacağı fitness salonu bulunacak. 35'er metrekarelik kurs odaları ile mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin teknik derslerini yapılabileceği donanıma da sahip bilgisayar odasının yer alacağı 2 katta bir de kütüphane yer alacak.

3. kat ise cep sinemalarının katı olacak. Salonlardan ikisi sadece cep sineması olarak, biri de hem sinema hem de tiyatro salonu olarak düzenlendi.



Enerjisini kendi üretecek



Merkezin teras katında da bulunan 146 adet güneş paneli ile de merkezin enerji ihtiyacı karşılanacak. Bu panellerden saatte ortalama 37 kilovat elektrik enerjisi üretilecek. Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ay sonunda yapılacak ve çok sayıda sinema oyuncusunun da katılacağı görkemli bir törenle hizmete girecek. Merkezin açılış kurdelesinin ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kesilmesi bekleniyor.



Anahtar Kelimeler: İşlevi, Bakımından, Bölgenin, Donanımlı, Gençlik

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.