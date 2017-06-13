Buca İstihdam Masası 754 kişiye iş buldu

Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (TİM) İstihdam Masası düzenlediği toplantılarla kalifiye eleman arayan işverenlerle iş arayanları bir araya getiriyor. Türkiye'nin yıllardır kanayan yarası işsizler ordusunu bir parçası olan 754 Bucalı Buca Belediyesi'nin İstihdam Masası ile iş sahibi oldu

Buca Belediyesi, çalışabilecek durumdayken niteliklerine uygun iş bulamayan kentlinin ilk başvurduğu adres oldu. Buca Belediyesi'nin, ilçede işsizliğin önüne geçmek için kurduğu Buca Toplumsal İletişim Merkezi (TİM) İstihdam Masası yüzlerce Bucalının yüzünü güldürdü. İşçi ve işveren arasında köprü olan masa, önemli atılımlar yaparak işsizlik sorununu çözüme kavuşturuyor. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda firma yetkilileri ile başvuru yapan vatandaşları buluşturan Buca TİM, kurulduğu günden bu yana 754 kişiyi iş sahibi yaptı.



İstihdam Masasına başvuran vatandaşlar, firmaların da talepleri doğrultusunda toplu iş görüşmesine davet edilip, nitelikleri doğrultusunda işe yerleştiriliyor.

Firmaların taleplerine göre ihtiyaç duyulan personel şartlarını çeşitli kanallardan duyuran Buca Belediyesi İstihdam Masası, firma ile vatandaşları Çamlıkule Semt Evi'nde bir araya getiriyor. Toplu iş görüşmelerine katılan vatandaşlara önce işveren firma yetkililerince çalışma şartları ve aranan nitelikler konusunda ön bilgilendirme yapılıyor. İşe başvurmak isteyen vatandaşlar yazılı başvurularının ardından mülakata alınarak değerlendiriliyor.



