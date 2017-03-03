Buca konutlarında 3. ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'da inşa ettiği konutların 23 dairesini daha ihale yoluyla satışa sunuyor. Satışlar için son başvuru tarihi 8 Mart 2017. 3+1 dairelerin fiyatları, 167 bin ile 201bin TL arasında değişiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde değerlendirmek üzere inşa ettiği konutlardan ihtiyaç dışı olanlarını uygun fiyatla satamaya devam ediyor. Buca Tınaztepe mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yapılan konutlardan 23'ünün daha satışı için ihaleye çıkılıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında 52 daireyi yeni sahipleriyle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 112 metrekare alana sahip 3+1 dairelerin 167 bin ile 204 bin TL arasında satışa sunulacağı yeni ihale için son başvuru tarihini 8 Mart 2017 olarak belirledi.



Önce ihaleye giriş belgesi alınacak



Vatandaşlar, konut alanında oluşturulan tanıtım bürosundan hafta içi 09.30 – 12.30 ve 13.30 – 15.30 saatleri arasında bilgi alabilecek. Konutlardan almak isteyen vatandaşlar, ihale giriş belgelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Mesken Şube Müdürlüğü'nden temin edebilecek. Şartname için konutların özelliğine göre satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında teminat bedelini ödemek gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirdiği ihalede 52 daire sahibini bulmuştu. Açık artırma usulü satılan 52 daireyi almak için 201 vatandaş fiyat vermiş, belediye bu satıştan 11 milyon TL gelir elde etmişti.



Kentin her alanına yakın



Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca'da yapılan 578 konuttaki daireler, 3 oda 1 salona sahip ve net 112 metrekare. Konutlar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile ısı yalıtımlı ve çift asansörlü olarak inşa edildi. Kuzeyinde Buca Yedigöller Rekreasyon alanı, Buca Betontaş Kapalı Pazar Yeri ve Buca Telekom Santrali bulunan konutların güneyinde Akşemsettin İlköğretim Okulu, doğusunda 80. Yıl Betontaş İlköğretim Okulu, batısında ise Cumhuriyet Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu bulunuyor. Modern bir mimari ile deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen Buca Toplu Konutları, Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne 2.5 km, Buca Belediyesi'ne 3 km, İzmir-Çeşme otobanına 9 km uzaklıkta.. Kent içi ulaşım araçları ile de konutlara rahatlıkla ulaşmak mümkün.



