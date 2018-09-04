Buca lavanta kokacak

Buca Belediyesi köylerdeki tarımsal faaliyetleri arttırıp, ekolojik yapısına uygun, ekonomik gelir getirecek ürünler yetiştirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Engebeli ve parçalı arazi yapısına sahip Doğancılar Köyü için “Buca’nın lavanta kokan köyü Doğancılar” projesini geliştiren Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, proje kapsamında bölge kadınlarına lavanta fidesi dağıttı

Kozmetik sektörünün yanı sıra güzel kokusu ile sabun, ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği ile ilaç sanayinin yoğun olarak kullandığı lavantayı Doğancılar Köyü’nün üretim merkezi yapmak için harekete geçen Buca Belediyesi, “Buca’nın lavanta kokan köyü Doğancılar” adlı proje başlattı. Proje kapsamında Doğancılar Köyü sakini 25 kadın üreticiyi teknik ve tarımsal üretim konusunda eğiten Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri lavanta fidesi dağıtımını da törenle yaptı. Proje kapsamında belirlenen 25 üreticiye ve köy ziyaretçilerine lavanta fidesi dağıtımını Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, Doğancılar Muhtarı Halil Kolay ile birlikte yaptı. Fidelerini alan köy halkı ve misafirler Buca’yı lavanta kokusuyla büyülemek için dikim bölgelerine götürdü.

Projenin amacının lavanta üretimini yaygınlaştırarak lavanta çayı, lavanta yağı, lavanta sabunu, lavanta kesesi gibi ürünlerle Doğancılar köye kadınlarına ek gelir sağlamak olduğunu belirten Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Doğancılar köyünü lavanta üretimiyle özdeşleşen bir ekonomik yapıya ve kırsal turizm kazandırmak istediklerini söyledi. Buca Belediyesi dikimi yapılan lavantaların düzenlenecek hasat şenliğiyle toplanarak Doğancılar’ın köy turizmine kazandırılmasını sağlayacak.

Lavanta fidesi dağıtım törenine katılan davetiler köy meydanında kurulan organik köy pazarında Doğancılar köyünün ünlü bardacık, zeytin ve kırmızı bamya gibi lezzetli ürünleri tatma fırsatı da yakaladı.