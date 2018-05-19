Buca metrosu için 500 milyon Euro'luk görüşme

Narlıdere Metrosu için yaklaşık 200 milyon Euro kredi aldıklarını ve ihale sürecinin devam ettiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Buca Metrosu da şu anda onay için Kalkınma Bakanlığı’nda bekliyor. Alt Yapılar Genel Müdürlüğü onayladığı için gerisi prosedür. Onun da kredi görüşmelerini yaptım. Minimum 500 milyon Euro. Onun da inşaat ihalesine gelir gelmez çıkacağım" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı toplantısı üçüncü oturumunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2017 Mali Yılı Kesin Hesapları ile İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Hesaplar ve faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Bülent Çetinkaya, konuşmasında rakamlar üzerinde örnekler verirken belediye çalışmalarından övgüyle bahsetti. Çetinkaya, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rakamları, ne kadar gerçekçi bütçe yapıldığını göstermektedir. Başkan Kocaoğlu önderliğindeki 'İzmir Modeli', dürüst ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile ortaya çıkmıştır. 2017 yılında yerelde kalkınma başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Sadaka mı veriyorsunuz?

Adalet ve Kalkınma Partili bir meclis üyesinin "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi hükümetin bütçesine sırtını dayadığı ve halkın yeteri kadar bu bütçeden yararlanmadığı" yönündeki eleştirileri sırasında araya giren Başkan Aziz Kocaoğlu “Vermeyin kardeşim! Sayın Başbakan'a söyleyin; İzmir için kanun çıkarın. 'Ne İzmir’de yaşayan insanlara ne İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bütçeden para vermeyin' deyin. M erkezi hükümetin geçen sene İzmir’den aldığı vergi 64 milyar TL. Valinin maaşından yatırımlara kadar İzmir'e verdiği paranın tamamı ise sadece 13 milyar lira. Sadaka mı veriyor İzmir’e?” açıklamasında bulundu.

En ucuz ulaşım İzmir'de

Eleştirilere toplu cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, özetle şunları söyledi:

"Bir belediye başkanı, ‘metro yapmak belediyenin işi değildir. Ben metro yapmayacağım’ dedi. Ulaştırma Bakanlığı gelip o iş için 4 milyona yakın para harcadı ve o metroyu yaptı. Bizimle kıyaslanabilecek tek ilde... Oradaki metronun kaç mislinden fazlasını biz kendi kaynaklarımızla yaptık, biliyor musunuz? Ulaşımın en ucuz olduğu kentiz."

"Şurada elektrik fabrikası var. Gözümüzün önünde eriyor, gidiyor. 1 milyon liraya almaya razıyım. Ama sadece bu yetmiyor. Orada restorasyon için en az 30-40 milyon lira daha para harcamak lazım."

"Ben kimseye borcum yok demedim. Şu anda Narlıdere Metrosu’nun yaklaşık 200 milyon Euro kredisini aldım. İhale süreci devam ediyor. Buca Metrosu şu anda Kalkınma Bakanlığı’nda bekliyor. Onaylayacak. Alt Yapılar Genel Müdürlüğü onayladı, gerisi prosedür. Onun da kredi görüşmelerini yaptım. Minimum 500 milyon Euro. Onun da inşaatına gelir gelmez çıkacağım."

"Ben şikayeti sevmiyorum. 19 tane ilçe devraldık. Zaten bazı belediye başkanlarımızın alt yapı çalışmalarını yaptığımızda 'toz oluyoruz' demesinden çalıştığımızı anlıyorsunuzdur. Alt yapı zahmetli bir iştir. Sihirli değnekle olmaz. Çeşme'nin içme suyu şebekesi yap-işlet- devret ile yapılmış. İzmir'de su 1 lira 120 kuruşken Çeşme'de 5 liraydı. Şimdi biz devraldık. 250 milyon liranın üzerinde yatırım yapıyoruz. Torbalı'da 46 milyon liralık yatırımla 274 kilometre şebeke yeniledik. Torbalı'da biz hain ilan edildik. Yenilemeyelim mi? Torbalı'dan su akmasın mı? Toz oluyormuş bilmem ne! Menderes'e 28 milyon bedelle 160 kilometrelik içme suyu alt yapısı yaptık. Yapmayalım mı? Mendereste çeşmelerden su akmasın mı? Alt yapı problemli iştir. Yolu kazdığında herke s şikayet eder. Bu sadece suda, kanalda değil tramvayda, metro da da aynı şekilde. Alt yapı yapmak zor iştir, irade ister. 14 senedir benim kaderime bu düştü. Ben de isterim rahat bir belediye başkanlığı yapayım. Başka yerlere para harcayayım."

Gördes'in üstü örtülmeye çalışılıyor

"Gördes Barajı'ndan su verilmemesi ciddi bir problemdir. Açık yüreklilikle bu problemin ortaya konulması gerekiyor. Bu benim işim değil. Biz 2010 itibariyle parasını ödüyoruz. Ödediğimiz miktar ciddi bir seviyeyi buldu. Baraj da ciddi bir problem var. Baraj 69 milyon metreküp dolduğu zaman teknik bir nedenden dolayı su boşaltılıyor. Bu benim yaptığım işte de olur. Ama bunun açık yüreklilikle halledilmesi lazım. Baraj boşaltıldı 2 sene giderilmeye çalışıldı ama giderilemedi. Bürokrasi tarafından üstü örtülmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan İzmir’in su problemini çözdük diyorlar. Ben de o suyu alacağım diye parasını ödüyorum. Problem yok, devlete ödüyoruz. Ama problem devam ediyor ve biz Gördes’ten su alamıyoruz. Gördes Barajı isale hattı 110 kilometrelik bir hatla Belkahve’ye geliyor. 35 kilometreye kadar yapıldı sonrası yapıldı ama teslim edilemiyor. DSİ'nin sorumluluğunda ancak problem var. Projede teknik hatalar var. Müteahhitin yapmadığı yerler var. Biz Belkahve'deki içme suyu arıtma tesisini bitirdik ama barajdan su gelmediği için tesisin testini yapamıyoruz. Testini yapamadığımız için de müteahhitten teslim alamıyoruz. Bunun da bir an evvel giderilmesi gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘şunu geciktirdi, bunu geciktirdi’ diyorsunuz. Tamam diyelim geciktirdi. Belkahve Tüneli’nin temeli ne zaman atıldı, ne zaman açılacak?”