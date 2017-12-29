Buca metrosu için onay tamam. Sıra ihalede

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu yapım ihalesine çıkabilmek için hazırladığı 13,5 km'lik hat projesi, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Başkan Aziz Kocaoğlu, Buca Metrosu için gerçekleştirecekleri ihalenin "bir kalemde yapacakları en büyük ihale" olacağını açıkladı. 9 Ocak'taki Narlıdere Metrosu ihalesi için yarışan firma sayısı ise 42'ye yükseldi

9 Ocak'ta yapım ihalesine çıkılacak Narlıdere Metrosu'nun ardından İzmirlilerin heyecanla beklediği Buca Metrosu için de sevindirici haber geldi. Tıpkı Narlıdere Metrosu gibi yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 13,5 km uzunluğundaki Buca Metrosu'nun projesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Proje, 13 Nisan 2017 tarihinde gönderilmişti. Şimdi sıra, Buca Metro projesinin 2018 yılı yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığı onayına geldi. Uluslararası krediyle gerçekleştirilecek yatırımlar için Bakanlık onayı şart koşuluyor.







Sürücüsüz çalışacak



Derin tünel olarak projelendirilen Buca Metro hattı, TBM makinası kullanılarak derin tünel tekniği ile yapılacağından, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma indirilmiş olacak. İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. Üçyol ile başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım G&uum l;ndüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hat ile Üçyol İstasyonu'nda entegre olacak. Yolcular için Üçyol İstasyonu bilet holü katından bağlantılı olacak yeni hat, mevcut hatlardan bağımsız çalışacak. Bu sayede teknolojinin en son sistemleri Buca Metrosu'nda kullanılabilecek. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek.







Bir kalemde yapılacak en büyük ihale



Son olarak işletmeye alınan Karşıyaka Tramvayı ile kent içi toplu ulaşımda hizmet veren raylı sistem ağını 165 kilometreye çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. İZBAN hattını 26 kilometre daha uzatarak 136 kilometreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Selçuk aksında seferlere başladı. Konak Tramvayı'nın ise 2018'in ilk aylarında hizmete girmesi planlanıyor.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Metrosu'nun "bir kalemde yapacakları en büyük ihale" olduğunu belirterek, "Buca, kent içi ulaşım açısından en zorlu bölgelerimizden biri. Bu yatırımla birlikte hem bölgenin yaşadığı sıkıntıları çözmüş hem de çağdaş, çevreci ulaşım adına büyük bir adım atmış olacağız" dedi.





Narlıdere Metrosu için 42 firma yarışıyor



Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, derin tünelle geçilecek 7.2 kilometrelik F.Altay-Narlıdere Metro hattının yapımı için 9 Ocak'ta uluslararası ihaleye çıkacak. Yapı sektörünün dev firmaları bu büyük projenin yapımını üstlenmek üzere yarışacak. Aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 42 firma, ihale dosyası alarak projeye olan ilgisini gösterdi.