Buca'nın 'Charlie Chaplin'i Muğla'ya örnek oldu

Buca Belediyesi Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi Muğla'ya örnek oldu. Buca Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı, Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi'ni gezen Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yatağan Belediyesi yetkilileri merkezi çok beğendi

Buca Belediyesi'nin roman vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Göksu Mahallesi'nde açtığı Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Muğla Büyükşehir ile Yatağan belediyelerine model oldu. İnsana dokunan ve eğitimi ön planda tutan Merkezi, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile birlikte gezip inceleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Yatağan Belediyesi yetkilileri, donanım ve kursları beğendi. Muğla'da da böylesi bir merkez kurmak istediklerini belirten yetkililer, önlerinde böyle bir örnek modelin olmasının avantajını yaşadıklarını söyledi.

Buca Belediyesi Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi Muğla'ya örnek oldu. Buca Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı, donanım ve kurslarıyla eşi benzeri olmayan Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi'ni gezen Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yatağan Belediyesi yetkilileri merkeze tam not verdi.



Roman vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Göksu Mahallesi'nde hizmet veren Merkezi CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile birlikte gezen Yatağan Belediye Başkan yardımcısı Tarcan Oğuz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Önür hizmetler hakkında bilgi alıp, kursları yerinde inceledi. Muğla'da da böylesi bir merkez açmayı planladıklarını belirten Belediye yetkilileri bölge halkının cazibe merkezi olan Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi'ni örnek alacaklarını belirtti.

3 katlı alarak inşa edilen sosyal ve kültürel kursların yanında meslek edindirmeye yönelik eğitimleriyle dikkat çeken Merkezin bünyesinde bulunan tiyatro ve açık hava sinemasını da gezen Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, roman vatandaşlara ücretsiz eğitim fırsatı sağlayan atölyenin sosyal belediyeciliği tam anlamıyla hayata geçirdiğini söyledi.

Ücretsiz eğitim

Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, bölge halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda belirlenen eğitim, kültür ve meslek edindirme programlarıyla dikkat çekiyor. Okuma yazma, İngilizce, aile eğitimi, resim, müzik, halk oyunları, tiyatro gibi ücretsiz eğitim programlarının yanı sıra; bez bebek, takı tasarımı, sepet örücülüğü, el nakışları, kilim dokuma, şiş örgü çanta gibi meslek edindirme programlarının da düzenlendiği merkez, özellikle kadın ve çocuklar için cazibe merkezi oldu. Kurslara akın edip, sınıfları dolduran roman vatandaşlar boş zamanlarını değerlendirip, kendilerini geliştirmek istedikleri alanda ücretsiz eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.