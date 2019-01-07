Buca'nın sokakları çok şenlikli

Buca'da hafta sonu bir başka keyifli geçiyor. Kültür ve sanatı hoşgörü ortamının bir parçası haline getiren Buca Belediyesi'nin düzenlediği 'Sokakta Şenlik Var' etkinliklerine her yaştan vatandaş ilgi gösteriyor. Bucalılar etkinlikler kapsamında çocuk tiyatrosundan 12D film gösterimlerine, fasıl grubundan Kop Kop Mikrop ile Kadınlar Matinesi'ne kadar düzenlenen birçok etkinlikle kültüre ve sanat dolu vakit geçiriyor.

Şefika Bal - Buca'da kültür ve sanat faaliyetleri yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Sadece Bucalıların değil tüm İzmirli sanatseverlerin buluşma noktası haline gelen Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin yanı sıra kentin dört bir yanına yayılan kültür-sanat etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da Buca dopdolu iki gün geçirdi.

Sokakta Şenlik Var Etkinlikleri kapsamında sahnelenen Woddy'nin Rüyası adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyicileri kahkahaya boğdu. Minikler tiyatro keyfi yaparken anneleri, fasıl grubu ve ardından sahne alan Kop Kop Mikrop ile Kadınlar Matinesi'nde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. 12D film gösterimlerinde ise birbirinden heyecanlı dakikalar yaşandı.