Buca satranç turnuvasına Fransa ve Hindistan'dan katılım

Buca Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası'nın 4.'sü Buca Gölet Tesisleri'nde düzenlendi

Her yaş gurubundan satranç oyuncusunun katıldığı ve 4 kategoride düzenlenen turnuvada Fransa ve Hindistan'dan gelen oyuncular da yarıştı. İki gün süren ve Türkiye genelinden 552 satranç severin katıldığı turnuvanın açılış hamlesini Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina yaptı. Turnuvanın birinciliğini 8 yaş altı kategorisinde Egehan Yıldız, 10 yaş ve altı kategorisinde Yankı Taşpınar, 12 yaş ve altı kategorisinde Hüseyin Ateş, açık kategori de ise Enes Kaya kazandı.



Başkan Piriştina, 4'üncüsünü düzenledikleri satranç turnuvasına katılımın giderek artmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, gelecek nesillerin kültürle, sporla ve sanatla olan bağını koparmamak için mücadele ettiklerini söyledi. Türkiye Satranç Federasyonu onaylı turnuvanın başlaması ile de 552 sporcu kıyasıya bir mücadeleye başladı. 2 gün süren turnuvada 8,10, 12 ve açık kategori olmak üzere satranç severler 4 ayrı kategoride mücadele etti.



Birinciler uluslararası turnuvaya



Buca Belediyesi 4. Geleneksel Satranç Turnuvası'na Türkiye'nin dört bir yanından satranç oyuncusunun yanı sıra Fransa ve Hindistan'dan da katılımcı oldu. Heyecanla turnuvayı bekleyen minikler sıkı mücadele edip, ödülleri toplamakta kararlıydı.

İki gün süren zorlu mücadelelerin ardından dereceye girenlere Buca Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Turnuvanın birincileri Haziran ayında Çeşme'de yapılacak Uluslararası Çeşme Turnuvası için konaklama ödülü ve satranç takımı kazanırken, ikinciler çeyrek altın ve satranç takımı, üçüncüler ise gram altın ve satranç takımı ile ödüllendirildi.

Buca Belediyesi 4.Geleneksel Satranç Turnuvası'nda 8 yaş altı kategorisinde Egehan Yıldız,10 yaş ve altı kategorisinde Yankı Taşpınar, 12 yaş ve altı kategorisinde Hüseyin Ateş, açık kategori de ise Enes Kaya Birincilik kupasını kaldırdı.

Turnuvada diğer dereceler ise şöyle;

8 yaş ve altı kategoride 2.'liği Kuzey Güleryüz, 3.'lüğü Emre Salafur.

10 yaş ve altı kategorisinde 2.'liği Arda Salhan, 3.'lüğü Arda Mert Koçu.

12 yaş ve altı kategorisinde 2.'liği Sıla Yaman, 3.'lüğü Yağız Yıldız

Açık kategoride 2.'liği Sühel Aydınalp, 3.'lüğü Ahmet Efekan Alaz elde etti.