Buca ve Kemalpaşa’ya 7.8 milyon liralık yatırım geliyor

İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlarda sıkıntı yaşanan Buca Kuruceşme, Buca Koop, Çamlıkule mahalleleri ile Kemalpaşa’nın Çınarköy, Sekizeylül, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Soğukpınar mahallelerinde yağmur suyu hattı döşeyecek. 7 milyon 850 bin liraya mal olacak çalışmalar önümüzdeki günlerde başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve çevre yerleşimlerde yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelerde yağmur suyu alt yapısı oluşturmaya devam ediyor 2016 yılında yaklaşık 100 kilometrelik yağmur suyu hattı yatırımına imza atan İZSU Genel Müdürlüğü son olarak Buca’nın Kuruçeşme, Buca Koop, Çamlıkule mahalleri ile Kemalpaşa’nın Çınarköy, Sekizeylül, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Soğukpınar mahallerinde 15 kilometrelik yağmur suyu kanalı inşaatı için ihale sürecini tamamladı. Buca Kuruceşme Mahallesi’nde 205/2, 205/6, 205/27, 205/51, Buca Koop Mahallesi’nde 1413, 206/5 ve 220/70, Çamlıkule Mahallesi’nde 220, 220/43, 254/40 sokaklarda 4.1 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 2 kilometrelik atık su kanalı döşenecek . Buca bölgesindeki yağmur suyu hattı imalatları 10 ay içinde bitirilecek. Firmayla yapılacak sözleşmenin ardından imalatlar başlayacak. Kemalpaşa ilçesinin 5 mahallesinde 8.6 kilometrelik yağmur suyu şebekesi oluşturulacak ve çalışmalar 9 ayda tamamlanacak. Kemalpaşa mahallelerindeki imalat çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlıyor. İZSU’nun iki ilçedeki yağmur suyu hattı yatırımı 7 milyon 850 bin lira olacak.





