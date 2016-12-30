Buca'ya 100 bin kışlık çiçek dikiliyor

Buca Belediyesi, yeni yıl öncesi kente mevsimlik çiçek ekiyor

Kentin farklı noktalarında çiçeklendirme çalışması başlatan Buca Belediyesi, ilçeye renk katıyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile ana arterler, orta refüjler, meydanlar ve parklara birbirinden renkli ve kokulu 100 bin adet mevsimlik çiçek dikilecek. Bir ay sürecek çalışmaların ardından Buca adeta çiçek bahçesine dönüşecek. Kentin alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kent estetiğine de önem veren Buca Belediyesi, soğuk hava koşullarına uygun çiçeklerle ilçeye adeta bahar havası getirdi. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile kentin ana arterleri mevsimin tüm coşkusunu taşıyan çiçeklerle donatılıyor. Bir ay sürmesi planlanan çalışmalarda ana arterler, yeşil alan, refüj, kavşak ve parklara hercai menekşe, portakal nergis, çuha, süs lahana ve siklamen çiçeği dikilecek. Vatandaşların da şimdiden beğeni ile karşıladığı çalışmaların ardından Buca rengarenk olacak.