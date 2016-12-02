Buca'ya 30 ayda 60 milyon TL'lik yatırım

Buca Belediyesi, 30 ayda 60 milyon TL'lik yatırım yaptı

Buca, 30 ayda gerçekleşen 60 milyon liralık yatırımla İzmir’in parlayan yıldızı haline geldi. Yıllardır hizmet yüzü görmemiş, hiç girilmemiş sokakları, park yüzü görmemiş çocukları, dayanışmaya hasret kalmış vatandaşları artık hizmetle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. 30 aylık süreçte tamamlanan, inşası devam eden ve planlanan 60’dan fazla proje bulunuyor.

Buca’yı Türkiye’ye örnek bir kent yapma gibi bir hedef koyduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “İşe kentten yılların ihmal edilmişliğinin izlerini silerek başladık. Kentin ve belediyemizin kaynaklarını doğru ve verimli kullanarak, belediyemize yatırım yapabilme kabiliyeti kazandırdık. Dinamik, yaşayan ve gelişen bir Buca için olağanüstü bir çaba harcıyoruz. Fiziki yatırım eksikliğimizi kapatmaya çalışırken, sosyal projeleri ihmal etmiyor, Bucalıların yaşamlarını kolaylaştıracak örnek projelerle kenti buluşturmak için çalışıyoruz” dedi.



BUCA’NIN SOKAKLARINA 15 MİLYONLUK REKOR YATIRIM



Yılların ihmal edilmişliğinin izlerini kentten silmek için kolları sıvayan Buca Belediyesi, 30 ayda 20 yıldan bu yana hiç hizmet görmeyen mahallelerde yaptığı asfalt yama ve serme, parke döşeme çalışmalarıyla adeta rekor kırdı. Buca’nın sokaklarına 30 ay içinde 15 milyon lirayı aşan asfalt serme, parke döşeme ve kaldırım çalışması yapıldı.



BUCA’NIN KADIN PROJELERİ ÖRNEK OLDU



İnsan odaklı sosyal projeleriyle de fark yaratan Buca Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projelerinin başında ise Pırlanta Merkezleri geliyor. 3-6 yaş arası miniklerin günde 3 saat süreyle ücretsiz bakım hizmeti aldığı Pırlanta Merkezlerinin sayısı kısa sürede 6’ya ulaştı. Ev hanımlarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamayı amaçlayan Pırlanta Merkezleri projesinden bugün 3 bin 800 çocuk yararlanıyor.

Kadınların sosyo-ekonomik anlamda toplumsal yaşamla entegrasyonunu sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların en önemli ayağını ise Semt Evleri oluşturuyor. Çamlıkule ve Evka-1 Semt Evleri bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarıyla kadınlar meslek sahibi yapılıyor. Yılda 4000 kadının umudu olan semt evlerinin 3.sünün yapımı Yenigün Mahallesi’nde devam ediyor. Yenigün Semt Evi 2017 başında hizmete açılacak.



GENÇLER VE ÇOCUKLAR BAŞ TACI



“İlki değil ama en güzeli” sloganıyla açtığı Tarık Akan Gençlik Merkezi ile ilçedeki üniversiteli gençlere ulaşan Buca Belediyesi, gençlerin kültürden spora tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında giderebilecekleri muhteşem bir merkez açtı. Buca’nın tek sinema salonlarının da bulunduğu merkeze 20 gün gibi bir sürede 500’e yakın genç üye olarak, hizmetlerden yararlanmaya başladı.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için, çocukların sadece ekonomik gerekçelerle sistemin dışında kalmalarının önüne geçebilmek amacıyla Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi açan Belediye, her yıl 1000 gence ücretsiz ders desteği veriyor. İlçede yaşayan Roman vatandaşların eğitim hizmetlerinden uzak kalmaması için Charlie Chaplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi açan Belediye ücretsiz kursları ile eğitim kurumunu ayaklarına götürdü.



EĞİTİME ‘ZEYTİN DALI’



‘Geleceğe yapılan en önemli yatırım eğitime yapılandır’ ilkesiyle yatırımlarına yön veren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, belediyenin atıl durumdaki 175 bin metrekarelik tarım arazilerinde zeytin ormanı oluşturmak için çalışmalara başladı. 17 bin 500 zeytin fidanı dikimiyle başlayacak proje ile elde edilecek gelir yaklaşık 600 üniversite öğrencisine burs sağlayacak.

Eğitim alanındaki çalışmalarında eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarına da yönelen Buca Belediyesi, “40 gün, 40 gece, 40 okul” sloganıyla 2 dönem halinde yürüttüğü proje ile ilçedeki 82 okulu yeniledi. 4 milyon 383 bin liraya mal olan proje ile kentin okulları daha temiz, bakımlı ve hijyen hale getirildi.



20 BİN ÇOCUK YÜZME 20 BİNİ DE TİYATRO İLE BULUŞTU



Kenti sporda da üst sıralara taşımak için tesislerini yenileyerek ücretsiz kursları ile halkın kullanımına açan Buca Belediyesi, 30 ayda 20 bin genç ve çocuğa yüzme öğretirken, kent sokaklarında kurduğu çadır tiyatroları ile sanatı çocukların ayağına götürüp, ayda bin 200 çocuğu tiyatro ile tanıştırdı.





‘KAMP YAPMAYA BEKLERİZ’



İlçenin eşsiz doğasını yaşamak isteyenler ve doğa sporu tutkunları için Kaynaklar Bölgesi’nde İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi açan Buca Belediyesi, ağaç evleri, bungolovları, çadır alanları ve hobi bahçeleri ile doğaseverler için muhteşem bir tesis yarattı. Merkez her hafta sonu doğa tutkunlarından oluşan 40’ar kişilik ekipleri ağırlıyor.



‘İNSANA DOKUNUYORUZ’



Sosyal yardım projeleri ile de göz dolduran Buca Belediyesi, engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlar için evde temizlik hizmeti verirken, “ Ocaklar sönmesin tencereler kaynasın” projesiyle de ihtiyaç sahibi 1500 aileye mutfak tüpü desteği yapıyor. Engelliler için kenti ve hizmet binalarını baştan aşağı düzenleyen Belediye, ulaşım ihtiyaçları için 3 araç tahsis edip, servislerini sağlıyor.



BUCA MEYDANLARIYLA BULUŞUYOR



“Hodri Meydan Buca’ya 9 Meydan” diyerek, kenti meydanlarıyla buluşturmak için de kolları sıvayan Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de yatırımlarıyla Buca’da yıllar yılı kangren haline gelen trafik ve meydan sorununa da birer birer neşter vuruyor.



Buca’nın 25 yıldır kanayan yarası Kasaplar Meydanı Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı düzenleme modern bir yaşam alanı olarak Bucalıların kullanımına sunuldu. Buca Belediyesi’nin Buca Koop Meydanı’nda yaptığı düzenleme ile kente yakışır bir meydana kavuşan Buca’da diğer meydanlara yönelik çalışmalar da 2017 yılından itibaren birer birer start alacak.