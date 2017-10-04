Buca'ya metro müjdesi: Kocaoğlu tarih verdi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karabağlar'da başlattığı "Muhtarlar Bulaşması" etkinliğinin ikincisinde Buca'daki 47 muhtarla bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Kocaoğlu, Buca Metrosu'nun projesinin tamamlandığını ve temelinin 2018 yılında atılacağını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kentteki muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını yüz yüze dinlemek amacıyla Karabağlar'dan başlattığı "Muhtarlar Buluşması" etkinliğinin ikincisi Buca'da yapıldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı toplantıda, ilçedeki 47 muhtar sorun ve taleplerini dile getirdi. Toplantının açılış bölümünde konuşan Başkan Kocaoğlu, Büyükşehir'in işi, ilçe belediyesinin işi demeden kentin tüm eksiklerini gidermeye çalıştıklarını belirterek, ilçe belediyelerin projelerine de maddi destek verdiklerini söyledi.





Buca metrosu yolda

Asfalt kapasiteleri artırıldı

Buca'nın en büyük sorununun ilçede yaşanan trafik sıkışıklığı olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Tınaztepe, Çamlıkule'den Üçyol'a kadar planladığımız Buca metrosunun projesi bitti. Şu anda Bakanlık'ta.. 2018 yılında temelini atacağız" diye konuştu. Başkan Aziz Kocaoğlu, Homeros Bulvarı'nda ise kamulaştırmaların devam ettiğini belirterek, "Askeri bölge ve mezarlığın altını tünelle geçeceğiz. İhale ve yer teslimini yaptık. Ayrıca Altındağ'da Musevi mezarlığı olarak bildiğimiz bölgeden viyadükle Otogar'a ve Çevre Yolu'na bağlanacak viyadüğün ihale ve yer teslimini de yaptık" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca'nın merkezinde yer alan Şirinyer Parkı'nın ilçeye yakışan bir hale getirilmesi için harekete geçtiklerini söyledi. Buca Belediyesi ile birlikte uzun süre davalarla uğraştıklarını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Şimdi o problem bitti. Buca'nın buluşma noktası haline getireceğiz" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2004 yılına kadar 100 hektar alandaki 9 ilçeye hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, bugün yeni bağlanan ilçelerle birlikte 1 milyon 200 bin hektar, 30 ilçe, 600 köy ve 1294 mahallenin sorumluluk alanlarına girdiğini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ulaşım sorunlarına yönelik İZBAN, Metro, deniz ulaşımı, yeni yol ve arterlerin açılması gibi yatırımlar yapılırken, altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda daha acil olduğu için yeni bağlanan ilçelere ağırlık verdiklerini söyledi.Bakırçay'da saatte 160 ton, Küçük Menderes'te ise 240 ton saat kapasiteli asfalt üretim ve parke tesisiyle, fen işleri şantiyesi kurduklarını, merkez şantiyesindeki asfalt kapasitesini ise 340 tona çıkardıklarını dile getiren Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti:"Yeni bağlanan yerlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin duruşunu ve hizmet anlayışını gösterdik. Son bağlanan 9 ilçede coğrafi koşullardan dolayı karla mücadele araçları aldık. Kış aylarında hava şartları ağır olduğu için bu bölgelerde başka çalışma yapılamayacağından bütün ekiplerimizi merkezde toplayarak hava koşullarının müsaade ettiği ölçüde eksikleri gidereceğiz."