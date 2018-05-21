Buca'yı otogara bağlayan tünel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'yı Otogar’a bağlayacak 183 milyon liralık tünel ve viyadük projesinde "en kritik" aşamayı geçiyor. 2.5 kilometrelik "en uzun tünelin" ilk 80 metresi büyük bir titizlikle geçildi. Zemin için 26 sondaj kuyusu açıldı; 205 fore kazık çakıldı. Viyadük inşaatları ise tüm hızıyla sürüyor

Kent içi trafiği rahatlatmak için yeni projeler geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca ile Bornova arasında açacağı "İzmir'in en uzun karayolu tünelindeki" çalışmalar soluksuz devam ediyor. Buca'daki Homeros Bulvarı'nı Bornova'daki Otogar'a bağlayacak 183 milyon liralık dev projenin çift tüp tünel inşaatının en zorlu bölgesi geçiliyor. İlk 150 metresi kritik önem taşıyan tünelde, kazı çalışması büyük bir titizlikle ama hız kesmeden sürdürülüyor. Tünelin bir tüpünde 50 metre diğer tüpünde ise 30 metre ilerleyen ekipler, zemin analizi için ise 26 adet sondaj kuyusu açıldı.

En kısa süre içinde Bornova tarafından da tünel kazma işlemlerine başlayabilmenin hazırlıklarını yapan ekipler, Buca yönünden başladıkları tünel çalışmalarını yüzeyin 7 metre altında yürütüyor. Maksimum derinlik ise bazı bölgelerde 70 metreye kadar inecek. Tünelde 43 iş makinesiyle birlikte 84 işçi günde 2 vardiya halinde çalışıyor. Tünel, “Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi” (NATM) ile yapılıyor. Projede günlük geoteknik ölçümlerle olası toprak hareketlilikleri de yakından takip ediliyor.

Derin tünelle en kestirme yol

Daha önce Homeros Bulvarı kısmı için 75.5 milyon liralık kamulaştırma yapan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar Buca Tüneli için 26 milyon lira, viyadükler için ise 10 milyon TL’lik kamulaştırma gerçekleştirdi. Projede tünel inşaatları için 205 adet fore kazık çakıldı. Buca Tüneli sağ ve sol tüp olmak üzere her biri iki şeritli ve iki ayrı tüpten oluşuyor. Sağ tüpün uzunluğu 2 bin 543 metre sol tüpün ise 2 bin 508 metre olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği için kritik önem taşıyan bu büyük yatırım kapsamında, Buca Homeros Bulvarı'ndan Bornova’daki otogara kadar kesintisiz ulaşım için; 2.5 kilometrelik çift tüp derin tünel, 280 ve 920 metre uzunluğunda iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde ise 2 adet taşıt alt geçidi ile çevre yolu otogar bağlantısı için 1 adet taşıt üst geçidi yapacak. Böylece Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi ile İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek.

Viyadük inşaatında son durum

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği için kritik önem taşıyan bu büyük yatırım kapsamında ayrıca, Otogara bağlantı için iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde ise 2 adet taşıt alt geçidi ile çevre yolu otogar bağlantısı için 1 adet taşıt üst geçidi yapıyor. 280 metre uzunluğunda ve 22 kolondan oluşan birinci viyadük için 144 fore kazıktan 30 tanesi; 920 metre uzunluğunda ve 35 kolondan oluşan ikinci viyadük için ise 326 fore kazıktan 80 adedi tamamlandı. Viyadükler 2.5 kilometrelik çift tüp tünele bağlanarak Otogar'a ulaşımı sağlayacak.

Nerelerden geçecek?

2 gidiş – 2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek tünel ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar'a bağlantı sağlanacak.

7 kilometrelik güzergah üzerinde yapılacak tünel ile 2 viyadük- 2 adet alt geçit-1 adet üst geçit ve yol düzenlemelerinin maliyeti 183 milyon TL’yi aşacak.

En uzun tünel

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında açmaya başladığı 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda “tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli” olma özelliği taşıyor. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli 1674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise 1865 metre uzunluğunda.