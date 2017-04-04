Buca'yı ziyaret eden Kocaoğlu, 'yağmur suyu kanalı' müjdesi verdi

Buca ’yı ziyaret ederek 13 mahallenin talep ve önerileri dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , ilçedeki yağmur suyu kanalı projelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca'nın Çamlık, Kozağaç, Yıldız ve Göksu mahallelerini ziyaret etti. Çamlık’taki buluşmaya İnönü, Ufuk ve Dicle, Kozağaç’taki buluşmaya Yenigün ve Dumlupınar, Yıldız mahallesindeki kahve toplantısına Kuruçeşme, Atatürk ve Çamlıkule muhtarları, Göksu’daki buluşmaya ise İnönü mahallesi muhtarı da katıldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın da eşlik ettiği program sırasında Başkan Kocaoğlu’na daha çok “yağmur suyu kanalı” ile ilgili talepler iletildi.Muhtarların ve vatandaşların isteklerini tek tek dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “11 ilçenin en büyük sorunlarından birisi, yağmur suyuyla atık suyun ayrışması.. Biz Buca’nın Kozağaç, Yenigün ve Dumlupınar mahallerini kapsayan 17 bin 800 metrelik yağmur suyu, 11 bin metrelik atıksu ve 1000 metre de dere ıslahını için proje çalışmalarını tamamladık. Mayıs’ta yapım ihalesine çıkıyoruz. Kuruçeşme ve Çamlıkule mahallelerini kapsayan 4 bin 600 metrelik yağmur suyu ve 2 bin 200 metrelik atıksu projesine başlamak üzereyiz. Yer teslimini yaptık. Yıldız Mahallesi'nde 1000 metre yağmur suyu projesi devam ediyor. Atatürk Mahallesi'nde ise yağmur suyu projesi hazır. Onun ihalesine de yine Mayıs ayında çıkacağız” diye konuştu. Başkan Kocaoğlu, Çamlık, Yiğitler, Ufuk ve Dicle mahallelerine 30 kilometrelik yağmur suyu, 5 kilometrelik de atıksu kanalı döşenmesi için proje çalışmasına başladıklarını da sözlerine ekledi.