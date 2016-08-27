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    • 'Bucacım' markalı ürünler Fuar'da

    Fuar'ın ilk gününde Buca Belediyesi standında kurulan Pırlanta Merkezi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 14:40
    'Bucacım' markalı ürünler Fuar'da
    Günde 60 çocuğa 1 saat ücretsiz bakım hizmeti veren "Fuar Pırlanta Merkezi" annelere fuarda kendilerine vakit ayırma imkanı sunuyor. Buca Belediyesi standı sadece Pırlanta Merkezleri ile değil, projelerin canlı heykel performanslı sunumu ve Fuar'da görücüye çıkan Bucacım markası ile de ilk günden ziyaretçilerin gözdesi oldu.

    Buca Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak için açtığı ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Pırlanta Merkezleri projesini 85. İzmir Enternasyonal Fuarı'na taşıdı. 3 Nolu Hol'de yer alan Buca Belediyesi standı içerisinde oluşturulan Pırlanta Merkezi'yle fuar ziyaretçilerinin 3 - 6 yaş arası çocuklarına bir saatliğine geçici bakım hizmeti verilecek.  4 Eylül'e kadar açık olacak fuar boyunca yaklaşık 600 çocuğun faydalanacağı merkezde, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde doyasıya eğlenirken, ailelerde İzmir Enternasyonal Fuarı'nı rahatlıkla gezme imkanı bulacak.

    Belediye'nin hayata geçirdiği projelerin maskotlar ile tasvir edildiği bandolu kortej ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ayrıca Buca'nın topraklarında yetişen mahsullerden üretilen 'Bucacım' markalı zeytinyağlı sabun, zeytin kolonyası ve zeytin ilk kez 85. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda görücüye çıktı.




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