Buca Belediyesi, amatör spor kulüplerine yönelik desteğini sürdürüyor. Buca'da faaliyet gösteren 14 amatör spor kulübüne nakdi yardım toplantısında kulüp başkanlarıyla bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina bir de müjde verdi. Yenigün Mahallesi'nde 13,3 dönüme projelendirilen yeni spor kompleksinin projesini tanıtan Başkan Piriştina, Büyükşehir Belediyesi'nin Evka-1'de, Buca Belediyesi'nin de Yaylacık Mahallesi'nde yapacağı tesislerle Buca'nın 20 yıllık spor tesisi ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Başkan Piriştina, törende amatör spor kulüplerine 60 bin liralık nakdi yardım çeklerini de dağıttı.



Buca'da faaliyet gösteren 14 amatör spor kulübü ile Meclis toplantı salonunda bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina Yenigün'de 13,3 dönüm alan üzerinde Yenigün Spor Kompleksi kuracaklarını söyledi.

Amatör spor kulüplerinİn kullanımı için inşa edilecek ve içerisinde 1 büyük, 2 küçük futbol sahası, koşu parkuru, soyunma odaları, hakem odası, kulüp odaları, 550 kişilik tribün ve kafeterya bulunan tesisi, kulüp yöneticilerine anlatan Başkan Levent Piriştina, 'Sizler bu kentin dinamiği olan gençler için çalışıyorsunuz. Sizleri kendi ayakları üzerinde durur vaziyete getirmek bizim borcumuz. Mücadelenizde yalnız bırakmayacağız. Şimdi sizler için, amatör sporun kalbi olacak bir tesis kazandıracağız. Tesisin, amatör kulüplere sürekli nakit girişi sağlayıp, hizmetlerini devamlı kılacağına inanıyorum' dedi.



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Buca'nın, Yenigün Spor Kompleksi'nden sonra inşasına gelecek yıl Yaylacık'ta başlanacak spor kompleksiyle sporda çağ atlayacağını belirten Başkan Piriştina, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Evka-1'de yapacağı 2200 kişilik spor salonu ile de Buca'nın 20-25 yıllık spor tesisi ihtiyacının karşılanmış olacağını ifade etti. Yenigün Spor Kompleksi'nin isminin kulüpler tarafından belirlenmesini isteyen Başkan Piriştina, 'Buraya akıtılan paradan çok akıtılan emek ve ter önemli. Tesisin isim babalığını size bırakıyorum' dedi.



Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Kenan Polat, projeden büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken, 'Yıllarca hiçbir başkandan destek görmedik. İlk defa Levent Başkan yanımızda oldu. İyi ki varsınız' sözleriyle Başkan Levent Piriştina'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.





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