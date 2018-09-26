Buca’da aşure bereketi

Bucalılar, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü etkinliğinde bir araya geldi. Buca Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte “ sevgi, barış, kardeşlik” için dualarla karılan aşure, binlerce Bucalıya ikram edildi

Buca Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına Buca Müftüsü Kemal Demirel, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, Buca Cem Evi Dedesi Hüseyin Akçay, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce Bucalı katıldı.

Paylaşmanın, dayanışmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure, Buca Cem evi Başkanı Hüseyin Akçay’ın okuduğu duayla karılıp uzun kuyruklar oluşturan Bucalı vatandaşlara dağıtıldı.