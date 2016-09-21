Buca Belediyesi, ilçede halk sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için planladığı yeraltı çöp konteyner sistemini yüzde 90 tamamladı. 5 etap halinde yapılan çalışmalarla 50 bölgede 100 adet olarak planlanan projede 80 adet konteyner montajı yapıldı.

Menderes Caddesinin Ufuk, Çaldıran, Çamlık, Hürriyet, Laleli, İnkılap, Güven ve Efeler Mahalleleri arasında geçen hatta 22 adet, Yeşilbağlar, Efeler, Yiğitler, Barış, Vali Rahmi Bey, Menderes ve Dumlupınar Mahalleleri arasında geçen hatta 14 adet, Özmen Caddesi'nin Dumlupınar, Kozağaç, Çamlıkule Mahalleleri arasında geçen hatta 15 adet, Kozağaç, Adatepe, Atatürk mahalleleri arasında 20 adet ve Doğuş Caddesi Atatürk- Kuruçeşme Mahalleleri arasında geçen hatta yerleştirilen 9 adet yeraltı çöp konteynerleri ile toplam 80 adet montaj gerçekleştirilmiş oldu.



Her biri 5000 metreküp kapasiteli olan yeraltı çöp konteyneri ile çöplerin sokak hayvanları tarafından dağıtılması, koku ve haşere üremesinin de önüne geçilmiş olacak.



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