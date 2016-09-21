21 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Buca'da çöpler yeraltına

    Buca Belediyesi'nin, halk sağlığını korumak, koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla başlattığı çöp konteynerlerini yeraltına alma çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlçede belirlenen 50 bölgede, 100 adet olarak projelendirilen sistemde 80 konteynerin yerleştirilmesi tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin liraya mal olacak yeraltı çöp konteyner sisteminin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor

    21 Eylül 2016 Çarşamba 13:20
    Buca'da çöpler yeraltına
    Buca Belediyesi, ilçede halk sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için planladığı yeraltı çöp konteyner sistemini yüzde 90 tamamladı. 5 etap halinde yapılan çalışmalarla 50 bölgede 100 adet olarak planlanan projede 80 adet konteyner montajı yapıldı.
    Menderes Caddesinin Ufuk, Çaldıran, Çamlık, Hürriyet, Laleli, İnkılap, Güven ve Efeler Mahalleleri arasında geçen hatta 22 adet, Yeşilbağlar, Efeler, Yiğitler, Barış, Vali Rahmi Bey, Menderes ve Dumlupınar Mahalleleri arasında geçen hatta 14 adet, Özmen Caddesi'nin Dumlupınar, Kozağaç, Çamlıkule Mahalleleri arasında geçen hatta 15 adet, Kozağaç, Adatepe, Atatürk mahalleleri arasında 20 adet ve Doğuş Caddesi Atatürk- Kuruçeşme Mahalleleri arasında geçen hatta yerleştirilen 9 adet yeraltı çöp konteynerleri ile toplam 80 adet montaj gerçekleştirilmiş oldu.

    Her biri 5000 metreküp kapasiteli olan yeraltı çöp konteyneri ile çöplerin sokak hayvanları tarafından dağıtılması, koku ve haşere üremesinin de önüne geçilmiş olacak. 
    Anahtar Kelimeler: Buca, Belediyesinin, Halk, Sağlığını, Korumak

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Yurttaş sorguluyor
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Türk-Amerikan ilişkileri – IV
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ İZBAN için düşünceler (2)
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz