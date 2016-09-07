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    • Buca'da işçiye yüzde 16 zam

    Buca Belediyesi yönetim ve personeli, çifte mutluluk yaşanan gecede bir araya geldi. Belediye'nin emekli olan 161 personeli için düzenlediği vefa gecesinde, 144 işçi personelin yüzde 16'yı bulan toplu sözleşmesi de imza altına alındı

    07 Eylül 2016 Çarşamba 14:51
    Buca'da işçiye yüzde 16 zam
    Buca Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde imzalar anlamlı bir gecede atıldı. Buca Belediyesi'nin emekli olan 161 işçi personeli için düzenlediği veda gecesinde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan 144 kişiyi kapsayan ve yüzde 16'yı bulan zammı da içeren sözleşmeyi tüm işçi personelin katıldığı yemekte attı.

    Buca Belediyesi Gölet Tesisleri'nde gerçekleşen muhteşem gecede toplu sözleşme işçilerin coşkulu alkışları arasında Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel -İş Genel Sekreteri Cafer Gonca, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı ve 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara tarafından imzalandı.

    İmza töreninin ardından Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, göreve geldiği günden bugüne emekli olan 161 personeli adına Necmi Mutlu ve Mukaddes Özşen'e hediyeleri ve çeklerini verdi.

    'Bu bir veda değil'

    Başkan Piriştina konuşmasında "Emeğini bu kentten esirgememiş arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeklilik döneminizde torunlarınızın kahkahalarıyla dolu uzun bir ömür diliyorum. Biz bir aileyiz, burada da bir aileniz var. Bu bir veda değil" derken, toplu sözleşme ile de birlikte hizmete devam ettikleri arkadaşlarının emeklerinin karşılıklarını vermeye çalıştıklarını belirtti.

    Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise konuşmasında ahde vefaya vurgu yaparak, "Ahde vefa çok önemlidir. Bucanın caddelerini, sokaklarını temizleyen, yıllarca bu güzel İzmir'e emeği olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve bu emeğin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

    Omuz omuza halay çektiler

    Geceye DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın yanı sıra CHP İl yöneticileri, Genel-İş Şube başkanları, Buca İlçe yöneticileri, Buca Belediyesi Meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da bu görkemli gecede Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve personelini yalnız bırakmadı. Emekli olan ve göreve devam eden 300'e yakın personelin eşleriyle birlikte katıldığı gecenin sonunda Başkan Piriştina, işçilerle birlikte halay çekti.
    Anahtar Kelimeler: Buca, Belediyesi, Yönetim, Personeli, çifte

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