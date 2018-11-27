Buca’da sıcak çorba molası

Buca Belediyesi sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına yetişmek için yollara çıkan vatandaşların içini ısıtan uygulamasını bu yıl da devreye soktu. Buca Belediyesi, esnafın kapalı olduğu erken saatlerde yola çıkmak zorunda kalan Bucalılar için Şirinyer İZBAN ve Üçkuyular otobüs duraklarında sıcacık çorba ikramına başladı. Çorba dağıtımına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı

Vatandaşlar havaların soğuması ile toplu ulaşımın en yoğun olduğu ve kentin en işlek aktarma noktalarında Buca Belediyesi’nin sürpriziyle karşılaşıyor. Esnafın kapalı olduğu sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan Bucalılar, Buca Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan çorba ile güne sıcacık bir başlangıç yapıyor.

Çorba ikramının ilk gününe Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı. Vatandaşlara içlerini ısıtacak sıcacık çorbayı kendi elleriyle dağıtan Başkan Piriştina, işine, okuluna yetişmeye çalışan Bucalıların yüzlerinde sıcak bir gülümseme bıraktı. Sabahın ilk ışıklarında esnaf ve vatandaşlarla çorba içip sohbet eden Başkan Piriştina’ya vatandaşlar bu anlamlı ikramı için teşekkür etti.

Sabah 07.00 ile 08.00 saatleri arasında Şirinyer İZBAN istasyonu önü ve Üçkuyular otobüs duraklarında ücretsiz dağıtılan çorba ikramı Nisan ayına kadar hafta içi her gün devam edecek.