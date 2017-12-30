Buca’da sokak hayvanları güvenli ellerde

Buca Belediyesi, son teknoloji ile donatarak geçtiğimiz yıl hizmete açtığı, yeni işlevler kazandırarak hizmet kalitesini her geçen gün yükselttiği ‘Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’nin kapasitesini arttırdı

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tınaztepe mevkiinde konumlanan; 2 adet operasyon odası, laboratuvar, hemogram cihazı, kan biyokimya cihazı, röntgen, CR Röntgen, elektrokoter, yoğun bakım kafesi ile ana binasında 35 köpek 30 kedinin, özel olarak kurulan ve engelli kedilerin bakımının yapıldığı engelli kedi evinde de 50 sokak kedisinin tedavilerini gerçekleştiren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, ek rehabilitasyon ünitesinin inşasını tamamlayarak kapasitesini yüzde yüz arttırdı.



Aynı anda 60 köpek 135 kediye tedavi



2 adet tam donanımlı operasyon odası, muayene ve bakım odaları ile aynı anda 25 köpek ve 55 kedinin bakım ve tedavisinin yapılabileceği düzeyde inşa edilen ek rehabilitasyon ünitesi, can dostlarına modern koşullarda sağlık hizmeti verecek. Merkez, tam donanımlı operasyon odalarında özellikle kısırlaştırma işlemlerine ağırlık vererek sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçecek.

Yeni ek rehabilitasyon ünitesi ile Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi aynı anda 60 köpek 135 kediye hizmet verebilecek kapasiteye yükseldi.



Yeni ve sürpriz üniteler açılacak



Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’nde incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, sokağın zor şartlarında yaşam mücadelesi veren can dostlarımız hayvanlar için daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalıştıklarını, rehabilitasyon merkezinin gelecek aylarda farklı sürpriz ünitelerle hayvanlara ve hayvanseverlere hizmet vereceğini söyledi. Ziyaretinde yeni üniteyi en ince donanımına kadar inceleyen Başkan Piriştina, Merkezin veteriner hekimlerince gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonuna da girerek yetkililerden bilgi aldı.



