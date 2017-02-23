Bucalı kadınlar için yurttaşlık eğitimi

Buca Belediyesi, kadınların siyasete katılımının arttırılıp daha aktif rol almalarını hedefleyen 'Kadınlar için Yurttaşlık Eğitimi' programını Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) İzmir Şubesi ve Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi ile işbirliği yaparak hayata geçirmek için protokol imzaladı

Protokol imza töreni Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın makamında KA.DER İzmir Şube Başkanı Fatma Tunç Köprülü ve Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar'ın katılımıyla yapıldı. Toplumsal cinsiyet, eşitlik, hakların gelişimi ve hak temelli yurttaşlık, etkili iletişim, zaman yönetimi gibi konuların ayrıntılı olarak işlenerek, 6 haftada verilecek eğitimler 40 Bucalı kadını kapsayacak. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilecek olan Kadınlar için Yurttaşlık Eğitimi programı 3 Mart'ta başlayacak ve haftada 1 gün 13.30-16.30 saatleri arasında verilecek.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kadınların el attığı her sektör ve alanda verimlilikleri, etkinlikleri ve çalışkanlıklarıyla fark yarattığını vurgularken, "Kadınların siyasette aktif rol alması için tüm imkanları seferber edeceğiz" dedi.

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