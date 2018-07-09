Bucalı kadınlar marka yarattı

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan biçki dikiş ve moda tasarım kursuna katılan Bucalı kadınlar, kısa sürede kendi işinin patronu oldu. 1,5 ayda dikiş ve tasarım öğrenen kadınlar kendi markalarını yaratıp sosyal medya hesaplarından pazarlayarak ayda 3000 TL kazanıyor

Bucalı kadınların boş zamanlarını değerlendirip yeteneklerini geliştirebilmeleri için Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz meslek edinme ve hobi kursları açan Buca Belediyesi, kadınların hayatına yepyeni ufuklar, yepyeni açılımlar getirdi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan biçki dikiş ve moda tasarım kursuna katılan Bucalı kadınlar, kısa sürede üretim yapıp kendi işinin patronu olacak seviyeye yükseldi. 1,5 ayda dikiş ve tasarım öğrenen kadınlar kendi markalarını yaratıp sosyal medya hesaplarından pazarlayarak aylık 3000 TL'ye varan gelire ulaşıyor.

Haftada 3 gün eğitim

Yenigün Mahallesi'nde hizmet veren Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen biçki- dikiş ve moda tasarım kursu Bucalı kadınların hem maddi hem de manevi sıkıntılarına derman oldu. Hayatlarında ilk kez biçki dikiş yapan kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'nden gelen usta eğitmenlerden haftanın 3 günü ders alarak hayatlarında yeni kapılar araladı.

Özel tasarım

Tıbbi sekreterlik yaparken işini bırakıp biçki dikiş kursuna katılan Damla Sağın(26) 1,5 ayda öğrendikleriyle kendi tasarımlarını ortaya koyan kursiyerlerden sadece biri. Çocuğunu Merkez bünyesindeki Pırlanta Merkezi'ne bıraktıktan sonra kursun yolunu tutan Damla Sağın, kendi tasarımı olan 'tek iğne ile tutturulan türban duvak' çalışmasını sosyal medya hesabından pazarlayarak aylık 3000 TL'ye varan gelir etmeye başlamış.

6 ay süren kursun 1,5 aylık diliminde öğrendikleriyle kız çocuk kıyafeti tasarımına başlayan Raziye Ayvar (27) da kendi markasını oluşturup sosyal medya üzerinden pazarlayarak aile bütçesine aylık 1000 TL gelir sağlayan kursiyerlerden.

Terapi gibi

Zevkine uygun büyük beden kıyafet bulamadığı için sıkıntı yaşayan 'Bulamıyorsam ben dikerim' diyerek kursa katılan Şükriye Selçuk (65) kısa sürede kendi kreasyonunu yaratıp, yakın çevresine özel sipariş yapacak duruma gelmiş.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde devam eden biçki- dikiş ve moda tasarım kursu maddi imkanların yanında sağlık problemleri yaşayan Bucalı kadınların da derdine derman oluyor. Böbrek nakli operasyonu geçiren 60 yaşındaki Kadriye Yavuz, 'Hastalıklarımı düşünmek yerine burada üretiyorum. Bu kurs bana terapi gibi geliyor, şifa veriyor' sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getiriyor.