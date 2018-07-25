Bucalı öğrenciler havuzlara akın etti

Bucalı öğrenciler bunaltıcı yaz sıcaklarında soluğu Buca Belediyesi’nin havuzlarında alıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde hem yüzme öğrenip hem de serinleyen minikler, yaz tatillerinde eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. 4 yılda 32 bin çocuğu yüzme sporuyla tanıştıran Buca Belediyesi, Haziran ve Temmuz aylarında 1736 öğrenciye yüzme eğitimi verdi

Buca Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini ücretsiz yüzme kursuyla renklendirdi. Öğrencilerin yaz tatillerinde eğlenerek öğrenecekleri sportif faaliyetler düzenleyen Buca Belediyesi’nin 7-17 yaş gurubu öğrenciler için açtığı ücretsiz yüzme kursu yoğun talep görüyor

Buca Belediyesi Yarı Olimpik yüzme havuzunda düzenlenen kurslar yaş gruplarına göre aylık periyodlarla düzenleniyor. Haziran ayında 2010-2011 doğumlu 756 minik öğrencinin eğitim aldığı yüzme kurslarından, Temmuz ayında 2008-2009 doğumlu 980 Bucalı öğrenci yararlanıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimler yüzme bilmeyen, su yüzeyi ve yüzme bilen olarak 3 kategoride düzenleniyor. Yüzme eğitimiyle tatillerini daha verimli geçirip, bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenciler sosyalleşip yeni arkadaşlar da ediniyor.

Ağustos ayında 2007-2006 ve 2005 doğumlu Bucalı öğrencileri kabul edecek olan yüzme kursları için başvuruların sürdüğünü belirten Belediye yetkilileri, kayıt için ikametgah belgesi ve kimlik bilgileriyle Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna başvurulmasının yeterli olduğunu belirtti. 7 Eylül’e kadar sürecek yaz kursları sonrası okulların açılmasıyla birlikte eğitimler, hafta içi 7-12 yaş grubu öğrencilerle devam edecek.