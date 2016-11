Bucalılar kadına şiddete karşı yürüdü

Kadına Yönelik Şiddete karşı Bucalılar tek yürek, tek bilek oldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’nde Forbes Caddesi’nde buluşan kadın erkek yüzlerce Bucalı hep bir ağızdan ‘Şiddete Hayır’ diye haykırdı

Bucalılar “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü”nde, şiddet gören, tacize ve tecavüze uğrayan, çeşitli bahanelerle yaşamı sonlandırılan tüm kadınlar için yürüdü. Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi tarafından Forbes Sevgi yolunda düzenlenen yürüyüşe Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kadın erkek, genç yaşlı çok sayıda Bucalı katıldı.

Kadına yönelik şiddete dur demek için ellerinde talep ve beklentilerini içeren dövizlerle sloganlar atarak yürüyen Bucalılara, esnaf ve vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Forbes Sevgi Yolu boyunca süren yürüyüşte, “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa”, “Şiddet kadının değil toplumun utancıdır” sloganları atıldı.



Sevgi yolu sonunda kurulan dev ekranda kadınların yaşadığı şiddet olaylarını ünlü erkek sanatçıların anlattığı video gösteriminin ardından sahneye gelen siyahlar içindeki 10 kadın, şiddete ve cinayete kurban gitmiş kadınların hikayelerini anlattı.

İnsanın kanını donduran acı ölüm hikayelerinin ardından sahneye gelen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, bugün Buca’yı görenlerin kadın konusunda, şiddete karşı duruşunda ne kadar kararlı olduğunu göreceğini vurguladığı konuşmasında şiddete maruz kalan tüm kadınların sonuna kadar yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Piriştina, “Biz bu ülkede, bu kentte ve ilçede özgür, kendine güvenen ve şartlar ne olursa olsun, baskılar ne kadar kuvvetli olursa olsun asla yolundan caymayacak kadınlara sahibiz. Ve inanıyorum ki İzmir’in bu duruşu hiçbir baskıyla değişmeyecektir. Çünkü İzmir’in kadını bu ülkenin teminatıdır. Bu ülkenin kadınları bu ülkenin geleceğidir. Size kalkan hangi el varsa, size söylenen hangi söz varsa buna siper olacak, bunun önüne geçecek ve hepimiz tek yürek tek bilek olacağız. Biz kadınlarımızın ölmesine asla izin vermeyeceğiz. Her ölen kadın, her ölen can bizim canımız diyeceğiz. Bu mücadele ve kararlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.



Etkinliğin sonunda tüm Bucalılar “Siz Adam olduğunuzda biz ölmeyeceğiz" sözünü hep bir ağızdan haykırdı.