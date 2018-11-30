Bucalılardan taş ocağı tepkisi

İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'nde, zeytin ve tarım arazilerine yakın bir bölgede kurulmak istenen taş ocağı için İzmir Valiliği'nce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararı, Buca Beledisi ve vatandaşların açtığı dava ile iptal edildi. Buca Belediyesi ayrıca, taş ocağı ruhsatının iptali için de dava açtı. Bu dava kapsamında bilirkişi incelemesi yapıldı

Buca'nın Kırıklar Mahallesi’nde, bir şirket tarafından taş ocağı ve kırma-eleme tesisi kurmak için İzmir Valiliği’ne ÇED başvurusu yapıldı. Valilik, ocağın açılmasında sakınca görmeyince, ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verdi. Bunun üzerine Buca Belediyesi ve Muhtarlık ile bölgede yaşayan vatandaşlar, ÇED kararının iptali için İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davacı taraf, ocağın çevreyi olumsuz yönde etkileyeceğini, bölgedeki halkın sağlığı ve doğal çevre üzerinde tahribata yol açacağını ileri sürdü. Aynı zamanda proje sahasına 300 metre mesafede ekili tarım alanları ile zeytinliklerin olduğuna da dikkat çekildi. Ayrıca, ocağın faaliyete geçmesi halinde, dinamitle yapılacak patlatma işlemlerinin de Kırıklar Mahallesi’ne yaşayanları olumsuz yönde etkileyeceği vurgulandı. Dosyayı inceleyen mahkeme, ‘ÇED gerekli değildir’ kararını İptal etti.

‘YAŞAM ALANLARIMIZA KIYMAYIN’

Geçimini tarımdan, zeytincilikten sağlayan mahalle sakinleri, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Kırıklar Mahalle Muhtarı Mümtaz Özçiftçi, yaşadıkları mahallenin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "Biz burada yaşıyoruz. Toprak bizim hayatımız ama birileri hayatımızı elimizden almaya çalışıyor. Burada taş ocağı istemiyoruz" dedi. Bölgede herhangi bir alana bu tür tesislerin yapılmaması için sonuna kadar mücadele edeceklerini de söyleyen Özçiftçi, yetkililerin bir daha benzer projelere izin vermemesini istedi. Taş ocağının, mahallenin oksijen kaynağı olan ormanlara da zarar verdiğini dile getiren Mümtaz Özçiftçi, sağlıklı bir doğa ve aynı zamanda sağlıklı bir yaşam istediklerini aktardı.

RUHSAT İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA SÜRÜYOR

Köylerinin 1700 metre yakınındaki taş ocağını istemediklerini vurgulayan vatandaşlar ise, "Yaşam alanımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz buraya taş ocağı yapılmasını istemiyoruz. Çoğumuz zeytincilik ve tarım ile geçimimizi sağlıyoruz. Köyümüz temiz havası ve doğal güzellikleriyle kentin dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Bu ocak açılırsa hem geçim kaynağımızdan, hem de temiz havamızdan olacağız. Patlatacakları dinamitler hayatımızı tehlikeye sokacak. Maden, doğadan ve bizlerin hayatından değerli mi" sözleri ile tepki gösterdiler.

Buca Belediyesi, taş ocağı ruhsatının iptali için de İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemenin atadığı bilirkişiler, davaya konu sahada incelemelerini tamamladı. Dosyaya sunulacak raporun ardından, açılan iptal davasında karar verilecek.