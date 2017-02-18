Buca’nın duvarları sanatla boyandı

Buca’nın trafo ve duvarları grafiti sanatıyla renkleniyor. Sanatın her dalını ilçeye kazandırmak için çalışan Buca Belediyesi, boş duvar ve trafoları duvar resim sanatının eşsiz örnekleriyle donatıyor. Buca Belediyesi’nin desteğiyle Buca’ya ve sanata gönül vermiş Bucalı gençler tarafından yapılan birbirinden ilginç duvar resimleri, hem kente hem de gözlere güzellik katıyor.



Kentin duvarlarına yazılan yazıların yol açtığı görsel kirliliğe karşı sanatla mücadele Buca’da meyvelerini vermeye başladı. Buca Belediyesi Bucalı gençlerden oluşan bir ekiple duvarları ve trafoları grafiti resimleri ile donatıyor.



Rengarenk grafiti resimlerini trafo ve istinat duvarlarına uygulayan sanatçı gençler Buca’yı eserleriyle şenlendiriyor. Üç gençten oluşan ekiple yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, ortaya seyirlik görüntüler çıkıyor. Güven Karahan, Mehmet Yasin Uçar ve Onur Orhankop‘tan oluşan grafiti sanatçısı ekip Belediyeden malzeme ve ulaşım desteği alarak ilçe genelinde 26 adet trafo ve duvarı boyadı. Uzun uğraşlar sonunda trafo ve duvarlarda görsel şölen yaratan sanatçı gençlerin tek isteği ise grafitilerin üzerine çirkin yazılar yazılmaması.

Sanatlarıyla Buca’nın sokak ve parklarını şenlendiren grafiti sanatçılarının özellikle Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde gerçekleştirdiği çalışmalar büyük beğeni topluyor.